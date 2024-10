So bringen Hessens Theater Familien in Weihnachtsstimmung

Hessische Theater bringen in der Vorweihnachtszeit Geschichten für die ganze Familie auf die Bühne. Wer dabei sein will, muss schnell sein: Manche Karten sind heiß begehrt.

Vom Tapferen Schneiderlein über den Kleinen Prinz und die rebellische Rote Zora bis zum Lebkuchenmann: In den Weihnachtsinszenierungen der hessischen Theater werden viele Kinder- und Jugendbuchklassiker zum Leben erweckt. Der Vorverkauf hat begonnen, bei vielen Inszenierungen heißt es jetzt: schnell Tickets sichern!

Der Klassiker von Antoine de Saint-Exupéry war die Inspiration für Perangelo Valtinonis Familienoper: In der Wüste begegnet ein gestrandeter Pilot dem Kleinen Prinzen, den es von seinem Asteroiden auf die Erde verschlagen hat. Während der Pilot sein Flugzeug zu reparieren versucht, erzählt der Kleine Prinz von fernen Planeten und ihren Bewohnern.

Weitere Informationen Wo: Großes Haus, Staatstheater Darmstadt

Wann: Premiere am 1. Dezember, weitere Termine gibt es hier .

Alter: ab 5 Jahren Ende der weiteren Informationen

Das Wittener Kindertheater bringt Petterson und Findus nach Hanau. Bild © Wittener Kinder- und Jugendtheater

Das Comoedienhaus Wilhelmsbad in Hanau hat für sein Kinder-Weihnachtsprogramm das Wittener Kinder- und Jugendtheater eingeladen. Das hat einen modernen Klassiker im Gepäck: "Morgen, Findus, wird's was geben" ist eine Geschichte aus Sven Nordqvists beliebter Kinderbuchreihe über den alten Pettersson und seinen Kater Findus.

Weitere Informationen Wo: Comoedienhaus Wilhelmsbad Hanau

Wann: Freitag, 6. Dezember, 10 und 15 Uhr

Alter: ab 3 Jahren Ende der weiteren Informationen

Sie ist nach Pippi Langstrumpf vielleicht Astrids Lindgrens beliebteste weibliche Hauptfigur: Ronja Räubertochter. Das mutige Mädchen überwindet zusammen mit Freund Birk die Feindschaft ihrer beiden Räuberfamilien. Lindgrens Buch war die Vorlage für die Inszenierung von Rüdiger Pape am Schauspiel Frankfurt.

Weitere Informationen Wo: Schauspiel Frankfurt

Wann: Premiere am 24. November, weitere Termine gibt es hier.

Alter: ab 6 Jahren Ende der weiteren Informationen

Frankfurt: Eine Weihnachtsgeschichte

Der garstige Ebenezer Scrooge aus der Erzählung von Charles Dickens gehört zu Weihnachten wie Tannenbaum und Plätzchen: In der Weihnachtsnacht erscheint dem notorischen Geizkragen der Geist seines verstorbenen Geschäftspartners und kündigt ihm den Besuch der drei Weihnachtsgeister an. Sie zeigen ihm sein verfehltes Leben und die Zukunft, die ihn erwartet, falls er sich nicht ändert...

Für das Papageno-Musiktheater am Palmengarten hat Hans-Dieter Maienschein den Klassiker mit Musik aus dem "Messias" von Georg Friedrich Händel inszeniert.

Weitere Informationen Wo: Papageno Musiktheater am Palmengarten

Wann: ab 16. November, weitere Termine gibt es hier

Alter: ab 8 Jahren Ende der weiteren Informationen

Frankfurt: Hänsel und Gretel

Die Humperdick-Oper Hänsel und Gretel steht in vielen Opernhäusern auf dem Spielplan, auch die Oper Frankfurt hatte den Märchen-Klassiker schon im Repertoire. In dieser Saison ist am besonderen Spielort Neue Kaiser aber eine neue Version zu entdecken: Der junge Regieassistent Max Koch gibt damit sein Regie-Debüt.

Weitere Informationen Wo: Oper Frankfurt, Spielort Neue Kaiser

Wann: ab 16. November, weitere Termine gibt es hier

Alter: ab 6 Jahren Ende der weiteren Informationen

William Shakespeare trifft zeitgenössisches Musical. Das verspricht das Junge Staatsmusical des Staatstheater Wiesbaden. Mit vielen eingängigen Liedern und grooviger Jazz-Funk-Musik, die unter die Haut geht, wird William Shakespeares romantische Komödie "Was ihr wollt" neu erzählt:

Als Viola nach einem Schiffbruch auf der Inseln Illyrien strandet und in die Rolle ihres vermeintlich ertrunkenen Zwillingsbruders schlüpft, nimmt die turbulente Geschichte ihren Lauf...

Weitere Informationen Wo: Staatstheater Wiesbaden

Wann: Premiere am 25. Oktober, weitere Termine gibt es hier

Alter: ab 12 Jahren Ende der weiteren Informationen

Die Großeltern kennen die Heldin des Gießener Familienstücks vielleicht noch aus der deutsch-schweizerisch-jugoslawische Fernsehproduktion von 1979, die Romanvorlage schrieb Kurt Held aber schon 1941.

Zora, das Mädchen mit den feuerroten Haaren, haust mit ihrer Bande in einer alten Burg. Gemeinsam schlagen sich die elternlosen Kinder durchs Leben, genießen die Freiheit und halten auch in Hunger und Not fest zusammen. Nichts kann ihre Freundschaft erschüttern, bis die Bewohner des Städtchens sich dazu entschließen, dem wilden Treiben ein Ende zu setzen...

Weitere Informationen Wo: Stadttheater Gießen

Wann: Premiere am 24. November, weitere Termine gibt es hier

Alter: ab 6 Jahren Ende der weiteren Informationen

Herr von Kuckuck wohnt in einer Kuckucksuhr und hat wichtige Aufgaben. Aber es ist etwas Schlimmes geschehen: Er hat Halsschmerzen und somit sind seine Kuckucks-Rufe ruiniert. Es besteht die ernste Gefahr, dass Herr von Kuckuck im Mülleimer landet...

Wie seine Freunde aus der Küche Herrn von Kuckuck retten erzählt das Staatstheater Marburg im Stück von Intendantin Carola Unser-Leichtweiß nach der Erzählung von David Wood.

Weitere Informationen Wo: Hessisches Landestheater Marburg, Spielort Erwin-Piscator-Haus

Wann: Premiere am 17. November, weitere Termine gibt es hier

Alter: ab 6 Jahren Ende der weiteren Informationen

Szene aus "Das Tapfere Schneiderlein" des theater mimikri Bild © Jürgen Frisch/theater mimikri

Mit singenden Riesen, einem tanzendem Einhorn und Wildschweingalopp hat das theater mimikri aus Büdingen das Märchen der Brüder Grimm neu interpretiert. Mit einem Mix aus Licht und Farben, Livemusik und Geräuscheinspielungen sollen Kinder ab 5 Jahren verzaubert werden.

Weitere Informationen Wo: Schlosstheater Fulda

Wann: Sonntag, 1. Dezember, 15 Uhr

Alter: ab 5 Jahren

Weitere Aufführung: Sonntag, 8. Dezember, in der Klosterberghalle Langenselbold Ende der weiteren Informationen

Wohlfühltheater für die ganze Familie verspricht das Staatstheater Kassel mit seiner Inszenierung von Hans Christian Andersens Märchen, das viele Kinder in der Disney-Version "Die Eiskönigin" kennen dürften.

Zur Einstimmung auf den Theaterbesuch gibt es ab November die Möglichkeit, sich auf den Seiten des Staatstheaters ein Einführungsvideo mit Blick hinter die Kulissen, interaktiven Übungen und Informationen zur Stückentwicklung anzuschauen.

Weitere Informationen Wo: Staatstheater Kassel

Wann: Premiere am 20. November, weitere Termine gibt es hier

Alter: ab 6 Jahren Ende der weiteren Informationen

Anm. der Redaktion: In einer früheren Version dieses Artikel hatten wir geschrieben, an der Oper Frankfurt sei die Hänsel und Gretel-Inszenierung von Keith Warner zu sehen. Dies haben wir korrigiert.