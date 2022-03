Klimawandel, Krieg in der Ukraine, "Zeitenwende" - Die Welt ist im Wandel und in der Krise, ökologisch und gesellschaftlich. Und wir sind mitten drin. Um diese Krisen zu überwinden, braucht es Mut. Das Museum Sinclair-Haus lädt zu seinem experimentellen Projekt "Wandelmut" Künstlerinnen und Künstler ein, deren Projekte dazu inspirieren, nachhaltig und klimagerecht zu handeln.



Die Ausstellung beginnt am 13. März.