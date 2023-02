Was macht der Zissel in Stockholm?

In einer Stockholmer U-Bahn-Station grüßt seit ein paar Tagen ein überdimensionaler Hering die Fahrgäste. Es ist aber kein gewöhnlicher Fisch, denn er stammt von Künstler Janosch Feiertag und hat viel Kasseler Lokalkolorit.

Sein "Aquarium" ist ziemlich knapp bemessen und er schaut auch etwas unzufrieden, aber er ist auf alle Fälle ein Hingucker, nicht zuletzt wegen der Highlights auf seinen silbernen Schuppen: der Zissel-Hering in der Stockholmer U-Bahn-Station Ropten.

Der Kasseler Künstler Janosch Feiertag hat ihn dort in einer Vitrine installiert. Die 2,50 Meter lange Figur hat der gelernte Theatermaler aus Holz ausgesägt und bemalt. Sie ist mit einer Zitrone garniert, darüber prangt der Schriftzug "Zissel". In einem Kästchen daneben stecken kunstvoll gestaltete Flugblätter, die den Passanten auf Englisch die Bedeutung erklären: Der Hering ist die Symbolfigur des Kasseler Volksfests "Zissel".

Weitere Informationen Der Zissel-Hering (oder Häring) Zu Beginn des Volksfests, das seit fast 100 Jahren Anfang August gefeiert wird, wird eine riesige Heringsfigur an einem Rondell an der Fulda aufgehängt. Am Ende der Feierlichkeiten wird er unter großem Brimborium zurück in die Fulda geschickt.



Entstanden sein soll der Brauch vor dem 2. Weltkrieg, als Stammtischbrüder nach einem Heringsessen ein Fisch-Skelett in einer Zigarrenkiste feierlich dem Wasser der vorbeifließenden Fulda übergeben haben sollen mit den Worten: "Schwimm in die Welt und verkünde allen: in 365 Tagen ist in Kassel Zissel." Ende der weiteren Informationen

Mysteriöser Fisch

Janosch Feiertag hat an der Kasseler Kunsthochschule studiert und weiß: "Viele Kasseler identifizieren sich mit dem Zissel-Hering." Er begann, sich mit der Bedeutung des mysteriösen Meeresfischs zu beschäftigen, den es in der Fulda naturgemäß gar nicht gibt.

Faszinierend finde er die Mehrdeutigkeit des Symbols - und des Namens: "Zisseln bedeutet wohl so viel wie Geld verjubeln oder verprassen. Da steckt die Konsumkritik schon drin." Für Feiertag lag es nahe, damit die Überfischung der Meere zum Thema zu machen, unter denen auch der Hering zu leiden hat. Im Flugblatt erläutert er den Zusammenhang von "zisseln" und der Ausbeutung anderer natürlicher Ressourcen.

Internationale Kontakte

Seinen Weg nach Stockholm fand der Fisch schließlich, weil der freiberufliche Künstler viele internationale Kontakte pflegt. 2022 hatte er in seiner Kasseler Galerie Feiertag eine Ausstellungsreihe, bei der auch die Schwedin Maria Toll dabei war. Das Thema Überfischung passe besonders gut in die Stadt an der Ostsee, in der man an jeder Ecke die Fischspezialität Strömming zu kaufen bekommt, fand sie. Die Künstlerkollegin ermöglichte Feiertag jetzt, die Vitrine in der U-Bahn-Station zu gestalten. Zuerst hatte die HNA darüber berichtet.

Ein Flugblatt erklärt den Stockholmerinnen die Geschichte hinter der Skulptur. Bild © Janosch Feiertag

Auf den Weg dorthin machte sich Feiertag mit dem Zug. "Das war manchmal schon etwas stressig, mit dem Fisch im Gepäck", erinnert er sich. Die amüsierten Reaktionen der Passanten in der Stockholmer U-Bahn-Station hätten ihn aber entlohnt: "Besonders Kinder bleiben stehen und gucken. Ich spreche kein Schwedisch, aber ein Wort habe ich immer wieder gehört: Fisk, also 'Fisch'".

Noch bis 9. Februar wird der Fisch im Rahmen des internationalen Kulturaustauschs für den Kasseler Zissel werben - und gleichzeitig auf die Überfischung der Meere hinweisen. Was danach aus der Skulptur wird, weiß Feiertag noch nicht. Vielleicht bekommt sie ja beim nächsten Zissel einen Ehrenplatz?