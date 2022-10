Hollywood-Schauspielerin Diane Kruger litt in ihrer Kindheit unter ihrem Vornamen, wie sie in ihrem neuen Kinderbuch schreibt. "Diana" sei deutlich einfacher und weniger sonderbar gewesen. Als ihre Mutter ihr jedoch erzählte, welche Bedeutung hinter "Diane" stecke, änderte sich ihre Einstellung. Jetzt hat die Schauspielerin ein Kinderbuch geschrieben: "Dein Name" heißt es.