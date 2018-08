Michael Jackson wäre am Mittwoch 60 Jahre alt geworden. Kaum bekannt ist, dass der"King of Pop" einen direkten und sehr persönlichen Draht nach Rodgau hatte. Sein früherer Manager Dieter Wiesner erzählt, wie es dazu kam.

Seine Musik macht ihn unsterblich: Michael Jackson (1958-2009) wäre an diesem Mittwoch 60 Jahre alt geworden. Auch neun Jahre nach seinem Tod feiern seine Fans weltweit den runden Geburtstag. Einer, der die Erinnerung an den Pop-Titan hierzulande lebendig hält, ist Jacksons früherer Manager Dieter Wiesner aus Rodgau.

Wiesner hütet viele Schätze des "King of Pop", wie Schallplatten, signierte Fotos und andere Andenken, als wären sie Museumsstücke. Denn er und Jackson waren viele Jahre Geschäftspartner und später auch Freunde.

Michael Jackson übernachtete im Kempinski-Hotel

Dieter Wiesner im Interview mit der hessenschau. Bild © hr

Der Weltstar war sogar mehrere Male in Rodgau zu Besuch, das Ganze lief natürlich heimlich ab. "Er hat nicht weit von hier im Kempinski-Hotel übernachtet, nahe des Autokinos in Gravenbruch. Und abends, wenn es keiner mitgekriegt hat, haben wir ihn natürlich geholt", sagte Wiesner, der als Geschäftspartner von Jackson eine Merchandising-Firma besaß, der hessenschau. Einmal sei es allerdings schief gegangen. Da erkannte eine Schulklasse den Weltstar, wie er gerade Wiesners Firma verließ.

Alles begann mit einem Energy-Drink

Das Pop-Idol und der Unternehmer aus Rodgau hatten sich 1995 kennengelernt, als sie zusammen einen Energy-Drink mit Pfirsichgeschmack auf den Markt bringen wollten. Bei einer Präsentation tauchte Jackson einfach auf: "Auf einmal ging die Tür auf und er steht da. Er begrüßt uns total ruhig und hat eine Pulli angehabt, der viel zu groß war und eine Hose, die geschlabbert hat", erinnert sich Wiesner an seine erste Begegnung mit Jackson.

Exzentrischer Weltstar: Michael Jackson (Archivbild 1995) Bild © Imago

Jackson sei von dem Getränk begeistert gewesen und habe Wiesner später zu seiner nach Peter Pan benannten Neverland Ranch in Kalifornien eingeladen. Der gebürtige Darmstädter begleitete den Weltstar auf Tour und war bei mehr als 80 Konzerten dabei.

Wiesner hatte eigenes Gästehaus auf der Neverland Ranch

Auf der Neverland Ranch hatte der Unternehmer Wiesner später ein eigenes Gästehaus, direkt am See, an dem eine Kindereisenbahn vorbeifuhr. Jackson hatte sich dort nach seinem weltweiten Erfolg Anfang der 1980er Jahre in seine eigene Traumwelt geflüchtet. Der Exzentriker umgab sich dort mit Spielzeugen und Tieren wie dem Affen "Bubbles" und der Boa constrictor "Muscles".

Weitere Informationen "Thriller" war der Durchbruch Der künstlerische Durchbruch gelang Michael Jackson 1982 mit dem Jahrhundertwerk "Thriller". Darauf waren Hits wie "Billie Jean", "Beat It" oder "The Girl Is Mine" im Duett mit dem Ex-Beatle Paul McCartney. Riesenerfolge waren auch die Alben "Bad" (1987) und "Dangerous" (1991) mit dem Song "Black Or White". 1992 trat Jackson im Frankfurter Waldstadion auf. Ende der weiteren Informationen

Im Jahr 2002 engagierte Jackson Wiesner als Manager, die glorreichen Zeiten des "King of Pop" waren da allerdings schon vorbei. Wiesner wurde zu den wenigen Vertrauten des Ausnahmemusikers, der schließlich über unbewiesene Vorwürfe des Kindesmissbrauchs stürzte.

Wiesner war nach eigenen Angaben ständig in Kontakt mit Jackson. "Ich hatte extra ein Telefon für ihn, darauf hat er angerufen." Wenn er eine Idee oder einen Wunsch hatte, habe Jackson das sofort mitteilen müssen.

Jackson starb 2009 in Los Angeles

Der "King of Pop" starb am 25. Juni 2009 medikamentensüchtig in seiner Villa in Los Angeles an Herzversagen. Als Todesursache wurde übermäßiger Medikamentenkonsum, insbesondere des Narkosemittels Propofol, diagnostiziert. Sein Leibarzt wurde 2011 wegen fahrlässiger Tötung verurteilt und kam nach zwei Jahren wieder frei.

Rund zwei Jahre nach Jacksons Tod veröffentlichte Wiesner ein Buch über die gemeinsamen Jahre mit dem Weltstar. Auch heute noch ist er ein Freund der Familie Jackson.