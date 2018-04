Bühnen-Komiker Otto Waalkes ist ein ausgezeichneter Maler, wie eine Ausstellung in der Caricatura Frankfurt zeigt. Eine Ausstellung, die zudem eines der größten Rätsel der Filmgeschichte löst.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Star-Wars-Fans spekulieren seit über 40 Jahren: Wer ist eigentlich der Vater von Darth Vader, dieser bösesten aller Film-Ikonen? Des Rätsels Lösung finden sie jetzt in der Caricatura Frankfurt: Es ist niemand Geringerer als der Ottifant. Ja, liebe Cineasten, Ihr lest richtig.

Zugegeben, eine Erblinie, die nicht wirklich nahe liegt. Ersonnen hat sie eine Ikone des deutschen Humors: Otto Waalkes. Er wird am 22. Juli 70 Jahre alt, Anlass für die Caricatura, ihm eine umfassende Ausstellung zu widmen. Zu sehen sind 200 seiner Bilder - denn Waalkes ist nicht nur Komiker, sondern auch Zeichner und Maler, und das seit seiner Jugend.

Ritt durch die Kunstgeschichte

Weitere Informationen Wo? Wann? Caricatura Museum Frankfurt

Weckmarkt 17



26.4. bis 2.9.2018 Ende der weiteren Informationen

Die Schau sei ein "Parforceritt durch die Kunstgeschichte", sagte Caricatura-Chef Achim Frenz bei einer Vorbesichtigung am Dienstag. Und er hat absolut recht: Waalkes' Bandbreite ist erstaunlich.

Er malt in so gut wie jedem Stil, parodiert Franz Marc, Jeff Koons oder Andy Warhol, verarbeitet historische Ereignisse wie die französische Revolution oder Figuren der Popkultur wie eben Darth Vader oder Disneys Eiskönigin.

"Parodie ist eine aufrichtige Form der Verehrung, zumindest bei mir", sagte Waalkes, der in grauer Joggingmontur zur Vorbesichtigung angereist war. Seine wenigen verbliebenen blonden Haare lugten unter einer Baseballkappe hervor.

Markenzeichen Ottifant

Einer darf auf (fast) keinem Waalkes-Werk fehlen: der Ottifant. Ihn erfand der Komiker schon als Schüler: "Ich wollte ein Selbstporträt für die Schülerzeitung malen", erzählte er grinsend. "Da wurden die Augen zu rund, meine Nase bekam einen Rüsseleffekt, ich habe versucht, es zu korrigieren und am Ende einen kleinen Elefanten draus gemacht."

Der wurde zu Waalkes‘ Markenzeichen. Auf den Bildern der Ausstellung betrachtet der Ottifant einen Pudel des Bildhauers Jeff Koons, fächert Popmusikerin Madonna Luft zu oder sagt diesen berühmten Satz der Filmgeschichte: "Ich bin dein Vater" - nur eben zu Darth Vader und nicht zu Luke Skywalker.

Star-Wars-Fan sei er schon lange, berichtete Waalkes. Er liebe die Filme und habe Darth Vader und Co. "natürlich auch benutzt, um Material für die Bühne zu bekommen." Nur die Entwicklung der Reihe beunruhige ihn: "Prequel, Sequel, Noquel, Proquel, da blicke ich nicht mehr durch."

Frankfurt eng verbunden

Bleibt die Frage, warum eine Otto-Waalkes-Geburtstags-Ausstellung in Frankfurt und nicht in Ostfriesland, wo Waalkes Geburtsstadt Emden liegt? Mit Frankfurt ist Waalkes seit Jahrzehnten verbunden - über die Neue Frankfurter Schule in Gestalt der Karikaturisten Pit Knorr, Bernd Eilert und des inzwischen verstorbenen Robert Gernhardt (1937-2006).

Sie lernte er 1973 kennen, nachdem er ein Gedicht Gernhardts verwendet und dieser sich darüber beschwert hatte. Es folgte ein Treffen, eine Art Komiker-Liebe auf den ersten Blick und eine 40 Jahre dauernde Zusammenarbeit: Zusammen mit den drei Satirikern schrieb Waalkes seine besten Gags. Auch an seinen Filmen arbeiteten sie mit.

Nur eines konnten sie Waalkes nicht so ganz nahebringen: das Frankfurter Nationalgetränk Apfelwein: "Habe ich schon getrunken, hat mir auch geschmeckt", berichtete Waalkes augenzwinkernd. "Trotzdem halte ich mich lieber weiter an meinen Ostfriesentee."