Was den Job als Tatort-Leiche so anstrengend macht

Wenn am Sonntag der neue hr-Tatort "Murot und das Murmeltier" im Ersten läuft, spielt hr-Redakteur Danijel Stanic eine kleine Nebenrolle als Leiche. Im Interview gibt er einen Einblick hinter die Kulissen und verrät die unangenehmsten Momente.

Eigentlich ist Danijel Stanic Redakteur und Moderator beim Hessischen Rundfunk. Im Tatort "Murot und das Murmeltier", der am Sonntag im Ersten läuft, spielt er eine Geisel bei einem Banküberfall. Hier schildert er seine Eindrücke vom durchaus anstrengenden Dasein als Leiche.

hessenschau.de: Danijel, welche besonderen Eigenschaften muss man eigentlich als Tatort-Leiche so mitbringen?

Danijel Stanic (li.) als Leiche im Zeitschleifen-Tatort. Bild © Danijel Stanic

Danijel Stanic: Vor allem Geduld. Am Set wartet man unglaublich lange, manchmal stundenlang für eine kleine Szene, und ich als eher ungeduldiger Mensch hatte damit so meine Probleme. Da arbeite ich hauptberuflich dann doch lieber im tagesaktuellen Bereich und moderiere (lacht).

hessenschau.de: Worin lagen noch die Schwierigkeiten?

Danijel Stanic: Es war beim Dreh unglaublich heiß. Wir haben ja im Sommer gedreht, in einer Bank, die es gar nicht gibt. Was echt unangenehm war: Wir wurden in der Maske ölig geschminkt. Die Haare wurden ölig gemacht und ins Gesicht geklebt. Und man durfte sich nicht mit den Händen ins Gesicht greifen oder die Haare nach oben schieben, sondern man musste das über Stunden so drauf lassen. Am Ende wurde sogar nochmal ordentlich drauf gekleckert. Das war das Unangenehmste, würde ich sagen. Ansonsten hat es unfassbar viel Spaß gemacht.

hessenschau.de: Und wie ist er denn so, der Ulrich Tukur? Der gleiche Exzentriker wie Kommissar Murot im Film?

Danijel Stanic (3.v.l.) und das "Bank-Team". Bild © Danijel Stanic

Danijel Stanic: Ich bin ja ein riesengroßer Ulrich-Tukur-Fan. Ein grandioser Schauspieler. Es war toll, ihn mal hautnah erleben zu dürfen. Er ist wirklich sehr freundlich und zuvorkommend. Jemand, der am Set jeden begrüßt, der mit jedem kurz quatscht und überhaupt keine Berührungsängste hat. Also alles andere als eine Filmdiva.

hessenschau.de: Wie groß ist deine Aufregung vor der Ausstrahlung am Sonntag?

So sahen Regisseur und Kameramann die Szene. Bild © Danijel Stanic

Danijel Stanic: Gesehen habe ich den Film ja schon bei der Premiere beim Filmfestival in Ludwigshafen, wo er auch einen Preis gewonnen hat . Ich bin vor allem sehr gespannt auf die Reaktionen von Freunden und Familie. Ob sie mich überhaupt erkennen mit diesen zugeklebten Haaren, denn damit habe ich mich teilweise selbst nicht erkannt.

Das Gespräch führte Sonja Fouraté.

Sendung: DasErste, Tatort, 17.02.2019, 20.15 Uhr