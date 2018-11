Sie ist 27 Jahre alt, hat 105.000 Instagram-Follower, und ihr Hit "Lieblingsmensch" hielt sich 43 Wochen in den deutschen Charts. Ein zweites Album liegt bereits vor. Doch ist das für die Frankfurter Sängerin Namika wirklich "alles was zählt", wie sie in ihrem neuen Song singt?

"Ist das alles, was zählt? Irgendwie kann ich es nicht fühlen ..." In ihrem Song "Alles was zählt" vom neuen Album "Que Walou", kritisiert die Sängerin Namika, dass immer alles in Zahlen gefasst und ausgewertet werden muss. Doch was zählt wirklich für die Deutsch-Marokkanerin, die eigentlich Hanan Hamdi heißt und in Frankfurt geboren wurde?

"Für mich war es immer Musik"

Ganz wichtig ist für sie ihre Musik. "Ich hatte das Glück, dass ich relativ früh wusste, was ich machen möchte in meinem Leben. Also, für immer. Und für mich war es immer Musik. Man hat sich das gewünscht, und das Universum hat es irgendwie klar gemacht."

Ihre ersten Texte schrieb sie am Schreibtisch ihrer Jugend in Frankfurt-Goldstein - ein Ort in ihrem Leben, der für die zählt. Dort lebte Namika bis sie 15 Jahre alt war in einer Zwei-Zimmer-Wohnung mit Mutter, Stiefvater und Bruder. "Ganz am Fenster hatte ich noch eine kleine Ecke für meinen Schreibtisch. Und da habe ich angefangen, Texte zu schreiben", erinnert sich die 27-Jährige.

Namika wuchs bei ihrer Mutter und den Großeltern auf, ihren Vater lernte sie nie kennen. Im Song "Ahmet" auf dem neuen Album singt sie darüber, wie ihr Vater verschwand, als ihre Mutter mit ihr schwanger war und wegen Drogendealerei im Gefängnis landete. "Als ich mich mit 14 aufgemacht habe, ihn zu suchen, war es leider so, dass er schon an Krebs gestorben war." Die Musik helfe ihr, solche Erfahrungen zu verarbeiten.

Leben mit zwei Kulturen

Namikas Eltern stammen aus Marokko, in Deutschland fühlt sie sich oft auf "die Marrokanerin" reduziert. Bei Besuchen in Nordafrika sei sie dann wiederum "die Deutsche". Das ist ein typisches Schicksal, das Namika mit vielen Menschen teilt, die einen Migrationshintergrund haben.

"Ich habe dieses Dilemma für mich noch nicht gelöst", sagt Namika. " Aber ich glaube, ich habe eine Vorab-Antwort darauf: Zuhause ist da, wo Dein WLAN ist." Tatsächlich sieht sie sich als beides, als Deutsche und als Marokkanerin und möchte weder das eine noch das andere verleugnen.

Handball wäre auch eine Option gewesen

Aber Namikas Leben hätte auch ganz anders aussehen können: Statt Tonstudio und Bühne wäre der Profi-Handball eine realistische Option gewesen. Die Carl-von-Weinberg-Schule, eine Eliteschule des Sports, ist für die 27-Jährige auch ein Ort, der für sie noch heute zählt. Sie trainierte früher bei der HSG Goldstein, zeitweilig spielte Namika in der 3. Bundesliga. Das war für sie als Schülerin sehr anstrengend, wie sie sagt. "Bevor es in den Unterricht ging, waren da erst mal zwei Stunden Handball-Training."

Namika war Mannschaftskapitänin und nach Auskunft ihrer ehemaligen Mitspielerinnen diejenige, die oft die Trainingsmoral hochhielt - ein Vorbild für die meisten. Namika entschied sich schließlich für die Musik, nimmt aber aus ihrer intensiven Sportzeit die Erkenntnis mit, dass es sich lohnt, ihre Ziele mit Disziplin zu verfolgen.

Weitere Informationen Namika - in Zahlen Namika ist 27 Jahre alt. Sie hat 105.000 Follower auf Instagram. Ihr Hit "Lieblingsmensch" hielt sich 43 Wochen lang in den deutschen Charts. Über 80 Millionen mal wurde das Video bislang auf Youtube aufgerufen, der Song "Ahmed" vom neuen Album "Que Walou" zählt eine knappe halbe Million Aufrufe bislang. Der Song "Je ne parle pas français" vom neuen Album ist Namikas zweiter Nummer-Eins-Hit, er hielt sich zwei Wochen auf der Spitzenposition. Ende der weiteren Informationen

Plattenvertrag und 43 Wochen lang Platz eins der Charts

2013 wurde das Musik-Label Sony auf die Frankfurterin aufmerksam, kurze Zeit später unterschrieb sie ihren ersten Vertrag. "Das war ein surreales Gefühl. Ich komme ja mehr aus dem Untergrund, Hip-Hop, Rap, alles immer selbst finanziert." Ein Mixtape auf die Beine zu stellen sei immer ein harter und steiniger Weg gewesen. Mit der Zusammenarbeit mit Sony und ihrem Song "Lieblingsmensch" im Jahr 2015 wurde ihr Sound gefälliger, massenkompatibler. Der zählbare Erfolg gibt ihr Recht: 43 Wochen lang steht der Song auf Platz eins.

Dass sie bei diesem Riesenerfolg nicht abhebt, dafür sorgen ihre Familie und ihre Freunde in Frankfurt. "Das Umfeld, in dem ich mich bewege, ist dasselbe wie damals noch. Dadurch habe ich mich jetzt nicht großartig verändert." Heute ist sie eine der populärsten Sängerinnen in Deutschland. Das ist wichtig, aber eben nicht alles, was für sie zählt.