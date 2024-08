Konzert zum Internationalen Linkshändertag

Am "Internationalen Linkshändertag", dem 13. August, lädt der Verein "Linksgespielt" um 18 Uhr zu einem Konzertabend in die Andreasgemeinde in Frankfurt ein. Der Eintritt ist frei.

In einem bunten Konzertabend erwarten Sie solistische und kammermusikalische Beiträge von Profis wie Amateuren. Einige spielen von Beginn an linkshändig, andere haben einen jahrelangen Umlernprozess hinter sich oder stehen am Anfang eines solchen. Dazwischen erfahren Sie Wissenswertes rund um händigkeitsgerechtes Musizieren, Unterrichten und Umlernen.