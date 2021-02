"Lass uns nachher eine Runde spazieren gehen". Laaangweilig!? Muss nicht sein, auch wenn in Coronazeiten nicht viel anderes geht. Auf zu neuen Pfaden!

Seit dem zweiten Corona-Lockdown ist Spazierengehen das neue Ausgehen und nahezu die einzige Möglichkeit, mal Menschen zu treffen. Aber was am Anfang noch schön und irgendwie auch besonders war, nervt langsam. Man zieht immer die gleiche Furche im Stadtpark, kennt inzwischen jeden Strauch beim Namen, begrüßt jeden neuen Grashalm per Handschlag. Langweilig!

Gegen diese Tristesse haben wir Spaziergänge gefunden, die etwas anspruchsvoller sind und die Freude am Gehen, Laufen und Wandern wieder zurückbringen.

Stadtspaziergang mit vielen Infos

Wie wäre es mit einem Hörspaziergang? Also nicht die alte gewohnte Strecke und eben dabei irgendwas hören. Echte Hörspaziergänge wie etwa die "Talk Walks" sind unterhaltsame Stadtspaziergänge in Frankfurt oder Kassel. Sie führen zu ausgefallenen und idyllischen Orten, wie in das Naturschutzgebiet Dönche bei Kassel oder in die Altstadt von Frankfurt-Höchst.

Die Macher haben die Talkwalks aufwändig produziert und nach Themen sortiert. Alles was man dafür braucht, sind ein Smartphone und ein Kopfhörer. Die Dateien kann sich jeder gratis auf der Webseite runterladen und beim Spazierengehen abspielen. Ein Qualitätsmerkmal sind die hochkarätigen Stadtführer und der stimmungsvolle Klangteppich. So führt der Frankfurter Planungsdezernent Mike Josef (SPD) höchstpersönlich durch die Höchster Altstadt und erklärt die von der Stadt angeschobenen Veränderungen.

Geisterjagd durch Frankfurts Innenstadt

Und wer offen für richtig experimentelle Stadtführungen ist, sollte dem Künstlerpaar Haike Rausch und Torsten Grosch auf ihren "Ghost Huntings" folgen. Rausch und Grosch gehören zum Frankfurter Kunstverein Quersumme 8 und haben akustische Spaziergänge entworfen, die sie Geisterjagden nachempfunden haben. "Wir haben uns auf die Suche nach elektromagnetischen Klängen in der Innenstadt gemacht", sagt Heike Rausch, "und diese mit einem speziellen Gerät hörbar gemacht."

Beim Ghost Hunting gehe es darum, die eigenen Hörgewohnheiten auf die Probe zu stellen und verborgene Klänge kennenzulernen. An jeder der neun Stationen in Frankfurt begeben sich die Spaziergänger auf eine Abenteuerreise, um eine klangliche Mischung aus verfremdeten Tönen elektromagnetischer Strahlung und von Rolltreppen, Sendemasten, Fahrstühlen oder Parkautomaten zu erfahren.

Mit Geocaching in die Natur

Geocaching sind die Spaziergänge für Fortgeschrittene Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Wer lieber etwas mehr Action hat und gerne Rätsel und Aufgaben löst, für den gibt es Geocaching. Das ist zwar nicht neu, aber in Lockdownzeiten erfreut sich diese Art des Wanderns oder Spazierengehens neuer Aufmerksamkeit. "Cache" kommt aus dem Englischen, es handelt sich um einen versteckten Schatz, den man mittels App auf dem Smartphone aufspüren soll. Wie die Beute aussieht, variiert stark, je nachdem, wer sie auslegt, von kleinen Trophäen bis zu ganzen Schatzkistchen. In jedem Fall liegt auch immer ein Logbuch dabei, in das sich die Finder eintragen können.

"Es gibt so viele unterschiedliche Caches und tolle Ideen von Leuten, die da rumbasteln, und es ist so schön zu sehen, was die Leute sich für eine Mühe geben." Für Geocaching-Fan Nicole Kohlhepp ist es eine perfekte Kombi aus Nervenkitzel und Outdoor-Spaß. "Ich lerne wieder mit einer Karte umzugehen, meine Orientierung zu verbessern und natürlich mit dem Kompass zu arbeiten, weil man den überwiegend benutzt."

Von der Geisterjagd über die digitale Schatzsuche bis zum akustischen Stadtspaziergang: In Coronazeiten braucht niemand mehr die immer gleichen Furchen durch den Stadtpark zu ziehen.