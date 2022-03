Klimakrise, Pandemie, Kriege - wieso hauen wir nicht einfach ab ins All? In der Kunsthalle Gießen warten Besuchende dafür derzeit auf die intergalaktische Buslinie "Planet Greyhound". Ein verführerisches Gedankenspiel, doch Hessens Raumfahrkoordinator mahnt: Wer auf Flucht von der Erde setzt, drückt sich vor Verantwortung.

64,4 Lichtjahre von der Erde entfernt im Sternbild Großer Hund liegt Planet Greyhound. Er ist per intergalaktischem Bus zu erreichen - Abflughalle: Gießen Innenstadt.

Die US-amerikanische Künstlerin Julia Scher hat die lokale Kunsthalle in einen Transitbereich umfunktioniert. In der Ausstellung Planet Greyhound werden die Besuchenden noch bis zum 1. Mai auf Info-Screens über die Haltestellen informiert: Vancouver, LaSilla Observatory, Supertramp BlackHole. Gehen Sie ruhig zum Gate, doch erwarten Sie nicht, den Bus zu boarden.

Wissenschaftler: Es geht technisch nicht

"Es ist illusorisch zu glauben, dass der Mensch in absehbarer Zeit tatsächlich zu einem Planeten fliegen könnte, auf dem man irgendwie leben kann. Das geht ganz einfach nicht", sagt Johann-Dietrich Wörner. Bis vor einem Jahr war er Generaldirektor der Europäischen Weltraumagentur ESA, heute ist er Präsident der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften und der erste Raumfahrt-Koordinator des Landes Hessen.

Johann-Dietrich Wörner

Innerhalb unseres Sonnensystems komme kein Planet infrage, erklärt Wörner. Der Erde am nächsten wären Mars oder Venus, allerdings hätten beide Planeten keine Sauerstoffatmosphäre und solare Winde würden menschliches Leben unmöglich machen. Im Sternzeichen Wassermann fände sich vielleicht ein bewohnbarer Himmelskörper, doch der wäre viel zu weit von der Erde entfernt. "Würde man da heute eine SMS hinschicken: ‚Wir kommen‘, käme die dort in 39 Jahre an", so Wörners Rechnung. "In weiteren 39 Jahren bekämen wir dann die Antwort: ‚Bleibt, wo ihr seid.‘"

Gedankenspiel mit existenziellen Fragen

Der Künstlerin Scher in Gießen geht es in ihrer Ausstellung nicht darum, tatsächlich Menschen ins All zu schicken. Den Planet Greyhound, ursprünglich Flam 7 CMa C, gibt es zwar wirklich, aber er ist nicht nur unerreichbar weit weg von der Kunsthalle, er besteht auch komplett aus Gas und ist so für Menschen tödlich. Die Ausstellung ist vielmehr ein Gedankenexperiment, Scher wirft existenzielle Fragen auf: "Gibt es einen Ort, an dem du sicher bist, an dem du dir ein neues Leben aufbauen kannst? Wo in der Welt bist du verankert? Was zeichnet dich aus?"

Die Künstlerin Julia Scher hat einen Transitbereich für Exit-Phantasten geschaffen.

Als Kind wollte die Künstlerin nach eigenen Angaben Astronautin werden. Doch als sie das im Unterricht verkündete, sei sie ausgelacht worden. Die Lehrerin habe ihr geraten, Floristin oder Försterin zu werden. Das war 1968. Raketen seien damals was für Jungs gewesen, erinnert sich Scher. 1983 flog dann Sally Ride als erste Amerikanerin und als dritte Frau überhaupt ins All. "Da habe ich realisiert: Ich habe nicht groß genug gedacht", sagt Scher. "Sehnsucht ist seit jeher ein hervorragendes Rohmaterial für Kunst."

Die Menschen sollten nicht fliehen, sondern die Erde retten

Wie Scher war auch Raumfahrt-Koordinator Wörner schon früh vom Weltraum fasziniert. "Ich habe als Jugendlicher die ganze Apollo-Mission von 1961 und 1972 mitbekommen. Natürlich dachte ich dann: Okay, als Nächstes geht es zum Mars und dann bleiben wir sicher auch mal da." Doch der Wissenschaftler hält heute nicht viel vom Sehnsuchtsort Exoplanet, also einem planetaren Himmelskörper außerhalb unseres Sonnensystems als Ziel menschlicher Reisen. "Der berühmte Physiker Stephen Hawking hat mal gesagt, in Anbetracht der Gefahren durch Klimawandel, gefährliche Viren oder nukleare Katastrophen, sollten wir uns besser einen anderen Planeten suchen. Das ist eine der wenigen Aussagen von ihm, die ich für vollkommen falsch halte", sagt Wörner. Vielmehr sei das eine "ganz böse Entschuldigung", sich nicht um die Erde zu kümmern.

Ideen wie Raumfahrt via Wurmloch oder mit Warp-Antrieb, wie bei der Kinoikone Raumschiff Enterprise, nennt er reine Fiktion. "Das ist nach Stand der heutigen Wissenschaft und Technik nicht möglich. Ich halte es auch nicht für erstrebenswert. Der Mensch und die Erde passen gut zusammen. Wir sind ein Teil von ihr."

Das Flaggschiff der Serie "Star Trek", die USS Enterprise.

In der Fantasie funktioniert die Exit-Strategie zum Exoplaneten

Der Weltraum funktioniert aber als Projektionsfläche für viele menschliche Sehnsüchte und Bedürfnisse, das beweist Künstlerin Scher mit ihrer Ausstellung in der Kunsthalle Gießen. "Ich kann keine Raketen ins All starten lassen, aber ich kann eine Fantasiewelt erschaffen, in der es keine Anführer gibt", sagt sie und erklärt: "Die Busse zu ‚Planet Greyhound‘ etwa haben keine Piloten, alle Passagiere sind gleich."

Obwohl er die Hoffnung auf interplanetare Buslinien im Keim erstickt, so wäre auch Wissenschaftler Wörner sicher nicht abgeneigt, sich auf Schers Gedankenspiel einzulassen - allerdings aus wissenschaftlicher Perspektive. "Je genauer man sich die Idee der Exit-Strategie anguckt, desto mehr kommt man zu der Erkenntnis: Wir müssen unsere Erde schützen."

Eine Erkenntnis, die die Besucher der Ausstellung vielleicht auch teilen, nachdem sie darin vergeblich auf ihr Boarding zum Planet Greyhound gewartet, die Kunsthalle zu Fuß wieder verlassen und die Welt draußen unverändert vorgefunden haben. Klimakrise, Kriege, Pandemien - es gäbe ja viel zu tun.