Was Sie über die documenta in Kassel wissen müssen

Die ersten Spuren im Stadtbild sind schon erkennbar: In wenigen Wochen startet die documenta in Kassel. Zeit, ein paar wichtige Fragen zur Weltkunstausstellung zu beantworten.

Schwarz bemalt sind die Säulen am Museum Fridericianum, auf der Fulda schwimmen schon "Floating Gardens" und auf der Karlswiese entsteht eine begehbare Installation aus Müll - die ersten Spuren der diesjährigen documenta finden sich bereits im Kasseler Stadtgebiet. "Der Aufbau ist inzwischen an allen Orten in vollem Gange", heißt es bei der documenta. Schon 38.000 Tickets seien verkauft. Grund genug, einmal eingehender auf die Weltkunstausstellung zu schauen, die am 18. Juni eröffnet.

Was ist eigentlich die documenta?

Die documenta ist die weltweit bedeutendste Ausstellungen für zeitgenössische Kunst. Alle fünf Jahre findet sie in Kassel statt. Unter wechselnder künstlerischer Leitung wird an verschiedenen Orten in der Stadt dann internationale Kunst gezeigt. Dabei werden oft aktuelle gesellschaftliche Themen behandelt. Erwartet werden jedes Mal hunderttausende Besucherinnen und Besucher. Die documenta dauert in der Regel 100 Tage - in diesem Jahr beginnt sie am 18. Juni und endet am 25. September. In diesem Jahr findet die documenta zum 15. Mal statt.

Warum findet die documenta in Kassel statt?

Seit der ersten documenta 1955 wird diese in Kassel veranstaltet. documenta-Begründer Arnold Bode, selbst gebürtiger Kasselaner, konzipierte die erste Ausstellung noch parallel zur Bundesgartenschau. Zu sehen waren damals Kunstwerke, die während des Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland nicht gezeigt werden konnten.

Was erwartet die Besucherinnen und Besucher in diesem Jahr?

Malerei, Installationen, Filme, Musik und Performances, aber auch zahlreiche Mitmachaktionen wie Karaoke. Aufgeteilt wird das auf 32 Ausstellungsorte in der Innenstadt und den östlichen Stadtteilen. 54 Künstlerinnen und Künstler sowie Gruppen aus der ganzen Welt sind eingeladen, ihre Kunstwerke zu errichten. Die künstlerische Leitung der documenta übernimmt ein Kollektiv von zehn Künstlerinnen und Künstlern aus Indonesien ("Ruangrupa").

Welche Künstlerinnen und Künstler sind bei der documenta zu sehen?

Statt weltbekannter Namen wie Joseph Beuys oder Ai Weiwei wie in der Vergangenheit findet man auf der Liste der Künstlerinnen und Künstler in diesem Jahr besonders viele Kollektive. Etwa die Posterkünstler Taring Padi, die wie die Kuratoren aus Indonesien kommen. Hunderte Pappfiguren, die von Schulkindern und in Vereinen bemalt wurden, wollen sie in Kassel ausstellen.



Der rumänische Künstler und Redakteur Dan Perjovschi plant eine riesige, sich verändernde Zeitung vor dem Kulturbahnhof. Die kolumbianische Organisation Más Arte Más Acción will mit einer Soundcollage auf die Klimaschäden im Reinhardswald aufmerksam machen, The Nest Collective aus Kenia mit einem begehbaren Elektroschrotthaufen auf den Mülltransport in den globalen Süden.



Ausgewählt wurden die Künstlerinnen und Künstler nach den sieben "Lumbung"-Werten: Humor, Transparenz, Großzügigkeit, Unabhängigkeit, Genügsamkeit, Regeneration und lokale Verankerung.

Was ist das Motto der documenta?

Das Künstlerkollektiv Ruangrupa stellt die indonesische Tradition "Lumbung" in den Mittelpunkt der documenta. Lumbung ist eine Reisscheune, in der überschüssiges Getreide gelagert wird, an dem sich bedürftige Menschen bedienen können. Auf die Ausstellung übertragen bedeutet das: Im Vordergrund stehen weniger die einzelnen Werke, als das Miteinander, das Teilen von Eindrücken, sowie Gespräche und Begegnungen. Auch die Besucherinnen und Besucher sollen sich an der Kunst beteiligen können. Während die Ausstellung läuft, soll weiter an den Werken gearbeitet werden. Wichtig außerdem: gemeinsam abhängen, chillen - oder auf Indonesisch: nongkrong.

An welchen Orten findet die documenta statt?

Die documenta ist vor allem auf vier große Bereiche verteilt: Die Kasseler Mitte, die Nordstadt, den Stadtteil Bettenhausen und die Fulda mit angrenzenden Arealen wie Karlsaue oder Hafen. Neben den klassischen Spielorten wie dem Museum Fridericianum und der documenta-Halle sind auch eher ungewöhnliche Orte dabei. Darunter ein Bootsverleih, ein stillgelegtes Hotel und ein altes Hallenbad.



Für das Künstlerkollektiv Ruangrupa ist die Stadt ein Geflecht von sozialen Kontexten, daher werden die unterschiedlichsten Bereiche Kassels Teil der documenta. Insgesamt gibt es 32 Spielorte. Die documenta findet auch on air statt. Es gibt einen eigenen Sender namens "lumbung Radio", der bereits sendet. Er kann über das Internet gehört werden und soll während der documenta 24/7 von Stationen aus aller Welt bestückt werden.

Bild © documenta fifteen

Gibt es vor Beginn der documenta bereits Kunstwerke zu entdecken?

Erste Kunstwerke im Außenbereich vermitteln bereits eine Idee von dem, was die Besucher erwarten wird. So prägt etwa ein Werk des rumänischen Künstlers Dan Perjovschi die Innenstadt. Die Säulen vom Haupteingang des Museums Fridericianum hat er mit schwarzer Farbe bemalt und mit weißen Symbolen und Zeichen zu Themen wie Frieden, Solidarität oder Nachhaltigkeit beschriftet. Laut documenta wird Perjovschi im Vorfeld der Eröffnung der Schau auch vor dem Kasseler Kulturbahnhof im öffentlichen Raum arbeiten.



Auf der Fulda schwimmen vor dem Bootsverleih Ahoi schon die "Floating Gardens" der Künstlerin und Kuratorin Ilona Németh. Dabei dienen zwei schwimmende Plattformen als Inseln für zwei Gärten. Der "Future Garden" wird laut documenta Pflanzen beherbergen, die den Boden von toxischen Substanzen reinigen können. Im "Healing Garden" sollen demnach Kräuter und Pflanzen wachsen, die eine jeweils gegenseitige positive Wirkung aufeinander haben.



Aktuell beginnt laut den Organisatoren die Installation einer Arbeit des kenianischen Künstlerkollektivs "The Nest Collective" auf der Karlswiese. Dort entsteht eine begehbare Installation aus Müll. Die Künstlerinnen und Künstler aus Nairobi wollten damit auf den Transport von Müll, Elektroschrott und Textilien in die Länder des Globalen Südens aufmerksam machen, der dort zur Zerstörung der Umwelt und der Ökonomie beitrage.



Vor der documenta-Halle sichtbar ist der Aufbau einer großformatigen Mixed-Media-Installation vom "Wajukuu Art Project", einer Künstlergruppe, die ebenfalls aus Nairobi stammt. Das Werk werde sich mit einem Übergang von der documenta-Halle in den Außenraum erstrecken.

Womit machte die documenta in den vergangenen Wochen Schlagzeilen?

Bisher insbesondere mit Antisemitismus-Vorwürfen. Das Kasseler "Bündnis gegen Antisemitismus" warf den Kuratoren und einzelnen eingeladenen Künstlern Nähe zur antisemitischen BDS-Bewegung vor, die international zu Boykottaktionen gegen Israel aufruft. Im Fokus stand unter anderem eine Künstlerin aus Palästina, die den "Letter against Apartheid" unterzeichnet habe.



Ruangrupa wies die Antisemitismus-Vorwürfe zurück und kündigte ein Expertenforum über Kunstfreiheit "angesichts von steigendem Rassismus und Antisemitismus und zunehmender Islamophobie" an. Nachdem der Zentralrat der Juden auch die Besetzung dieser Diskussionsrunde kritisiert hatte, wurde es abgesagt. Eine produktive Diskussion sei angesichts der Vorverurteilung nicht möglich, befanden die Kuratoren.

Was kosten die Tickets für die documenta?

Der Ticketverkauf hat bereits begonnen. Ein Tagesticket, das auch für Fahrten mit dem öffentlichen Nahverkehr gilt, kostet 27 Euro (ermäßigt 19 Euro). Dauertickets kosten 125 Euro. Ein Euro des Ticketpreises fließt in die Wiederaufforstung des Reinhardswalds (Kassel). Wer Menschen mit weniger Geld einen Besuch der documenta ermöglichen möchte, kann ein Soli-Ticket spenden. Tickets gibt es auf der Webseite der documenta .

Videobeitrag Video Porträt – das Künstlerkollektiv der documenta Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Wie komme ich zur documenta?

Mit dem Zug: Bis Bahnhof Kassel oder Kassel-Wilhelmshöhe, von dort fahren Ticketinhaber kostenlos mit Bussen oder Straßenbahnen zu allen Ausstellungsorten.



Mit dem Auto: Die Veranstalter empfehlen, das Auto auf dem Park-and-Ride-Parkplatz an der Schwanenwiese abzustellen, und dort in den ÖPNV umzusteigen.

Der rumänische Künstler Dan Perjovschi bemalt die Säulen vor dem Fridericianum. Bild © Sabrina Fillisch / hr

Was kostet die documenta?

100 Tage Kunstausstellung mit internationalen Künstlern an Dutzenden Orten in der Stadt – das hat natürlich seinen Preis. 42,2 Millionen Euro sind als Budget der documenta eingeplant. Das sind noch einmal rund acht Millionen Euro mehr als bei der vergangenen documenta im Jahr 2017. Damals wurde das Budget allerdings um rund fünf Millionen Euro überzogen. Kurator Adam Szymczyk und der Aufsichtsrat seien hinsichtlich des zweiten Standorts Athen blauäugig gewesen – und hätten Kosten für Personal und Logistik falsch kalkuliert, lautete anschließend der Vorwurf.



Sabine Schorrmann, neue Geschäftsführerin der documenta, kündigte an, dieses Mal mehr Personal für das Controlling einzusetzen. Durch Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg könnten aber womöglich weniger Gäste kommen als in den Vorjahren – und damit ein Teil der Einnahmen ausbleiben. Die Kosten tragen Land Hessen und Stadt Kassel zur einen, die Kulturstiftung des Bundes zur anderen Hälfte.

Videobeitrag Video Hat die documenta aus Fehlern gelernt? Video Bild © hs Ende des Videobeitrags

Was ist von früheren documenta-Ausstellungen geblieben?

Von der documenta vor fünf Jahren vor allem eines: Schulden. Und die Erkenntnis, dass zwei Austragungsorte nicht zwingend besser, sondern vor allem teurer sind.



Die vergangenen documenta-Ausstellungen haben das Stadtbild allerdings auch verändert. Am Hauptbahnhof, auch Kulturbahnhof genannt, steht der "Himmelsstürmer" (“Man Walking to the Sky"). Das Kunstwerk stammt von der documenta 9 aus dem Jahr 1992. Im gesamten Stadtgebiet verteilt, stehen die 7.000 Eichen von Joseph Beuys. Die Bäume wurden 1982 anlässlich der documenta 8 gepflanzt, neben jedem Baum steht eine Basaltstele. Für die documenta 15 wurden die Bäume aufgeforstet und sind nun wieder komplett.



Jeden Samstag, sobald es dunkel wird, gibt es ein weiteres Kunstwerk zu entdecken: die Landscape Kassel. Im Rahmen der documenta 6 im Jahr 1977 war sie das erste permanente Laser-Licht-Kunstwerk der Welt. Die Laserstrahlen verknüpfen mehrere Punkte der Stadt und können am besten vom Herkules aus angeschaut werden. Es gibt mehrere Rundwege durch die Stadt, bei denen unterschiedliche Kunstwerke der vergangenen documenta-Ausgaben entdeckt werden können.

Der Himmelsstürmer steht auf dem Rainer-Dierichs-Platz vor dem Kulturbahnhof. Auch bei der documenta fifteen werden hier Kunstwerke zu sehen sein. Bild © Nicolas Wefers