Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause ist das beliebte Europa Open Air am Mainufer zurück. Am 25. August gibt es klassische Musik von europäischen Komponisten und Bigband-Sound mit der polnischen E-Bassistin Kinga Głyk.

Drei Jahre haben die Musikfans gewartet - am Donnerstag, 25. August, steigt nun wieder das große Open-Air-Konzert an der Weseler Werft in Frankfurt. Unter dem Motto "Celebrating Europe" laden hr-Sinfonieorchester und EZB wieder zu einem besonderen Konzertabend unter freiem Himmel ein. Der Einlass beginnt um 16 Uhr, der Eintritt ist frei.

Das hr-Sinfonieorchester unter Alain Altinoglu präsentiert am Mainufer Werke von europäischen Komponisten. Die hr-Bigband steht am frühen Abend mit der polnischen E-Bassistin Kinga Głyk auf der Bühne.

Sinfonieorchester und Bigband im Einsatz

Für den Franzosen Alain Altinoglu wird es ein besonderer Abend. Er begann sein Amt als Chefdirigent des hr-Sinfonieorchesters 2019 mit dem Europa Open Air und sagt: "Es war wahrscheinlich der beste Start, den man sich wünschen konnte." Nach diesem Debüt kommt er nun als Chefdirigent zurück und präsentiert zusammen mit dem jungen Pianisten Yoav Levanon aus Israel Werke, in denen die Nacht musikalisch im Mittelpunkt steht. Dabei sind Werke von Frédéric Chopin, Claude Debussy und Mieczysław Weinberg.

Die hr-Bigband ist beim großen Open-Air-Event ebenfalls wieder mit dabei. Unter dem Titel "All About That Bass!" hat sie die polnische E-Bassistin Kinga Głyk eingeladen. Die 23-jährige Musikerin wurde mit einer Version von Eric Claptons "Tears in Heaven" zum YouTube-Star.

Inzwischen ist sie eine der gefragtesten Künstlerinnen ihrer Heimat und hat bereits vier Alben veröffentlicht. Bigband-Leiter Jörg Achim Keller hat sich einzelner Titel ihres aktuellen Albums "Feelings" angenommen und diese in gefühlvolle Arrangements verpackt.

Weitere Informationen Das Konzert am 25. August in Radio, Fernsehen und Internet Das Konzert der hr-Bigband gibt es ab 18 Uhr als Video-Livestream auf www.hr-bigband.de, www.hr-sinfonieorchester.de, auf YouTube und Arte Concert sowie als Aufzeichnung ab 19 Uhr in hr2-kultur und ab ca. 22.15 Uhr im hr-fernsehen.

Das Konzert des hr-Sinfonieorchesters gibt es als Video-Livestream ab 20.15 Uhr auf www.hr-sinfonieorchester.de, YouTube und Arte Concert sowie als Live-Übertragung im hr-fernsehen und in hr2-kultur. Ende der weiteren Informationen