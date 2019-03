Einmal beim größten Streetdance-Festival der Welt tanzen: Für den Friedberger Ousman Conteh wird am Wochenende ein Traum wahr. Ein Traum, auf den er jahrelang hingearbeitet hat.

Zehn Jahre ist es her, da wurde an einem Bühnenrand in Paris ein Traum geboren: Der Friedberger Tänzer Ousman Conteh war in den Sportpalast im Stadtteil Bercy gereist, um bei Juste Debout, dem weltweit größten Streetdance-Wettbewerb zuzuschauen.

Dort die besten Tänzer der Welt zu sehen "war ein krasses Gefühl", erinnert sich Conteh. "Danach wollte ich unbedingt selbst dort auf der Bühne stehen." Nun geht sein Traum in Erfüllung: Am 3. März reist er zusammen mit seinem Partner Franklyn Kakyire nach Paris - diesmal als Teilnehmer.

Musik der Mutter gab den Impuls

Ousman Conteh wurde in Bad Nauheim geboren und wuchs in Friedberg auf - umgeben von der Musik seiner Mutter: "Sie liebte Funk und Soul und hat ständig Platten gehört. Meine beiden Geschwister und ich haben dazu getanzt."

Später hatte er durch die ehemals in Friedberg stationierte US-Armee viele Freunde mit amerikanischen Vätern, erzählt er: "Die hatten natürlich immer die neusten Hip-Hop-Platten." Sein großes Vorbild damals: der Sänger und Tänzer Usher. "Seine Videos haben wir rauf und runter geguckt."

Die Streetdancer P-Soul und Slunch nach dem Finale in Südkorea. Bild © Juste Debout

Contehs Spezialität von Anfang an: Streetdance. Mit 14, bei einer Kinderdisco in Friedberg, lernte er seinen Trainer und späteren Mentor kennen. Der nahm ihn und andere Kids in seine Tanzschule auf. "Er hat mir auch viel über das Unterrichten beigebracht", erinnert sich Conteh. Und so fing er schon mit 16 an, selbst Tanzkurse zu geben.

"Wertschätzung für Streetdance gestiegen"

Nach dem Abi begann er, als Solokünstler an Wettbewerben teilzunehmen. Auch mit der Formation "1st Cut", die er 2006 mitgründete, steht der heute 29-Jährige auf den Tanzbühnen der Welt, zuletzt in Madagaskar beim Breakdance-Wettbewerb "Battle of the Year".

"Wir haben uns am Anfang nur an den Wochenenden getroffen, um locker rumzujammen", erzählt er. "2015 haben wir eine Choreografie für einen Wettbewerb in Mainz eingeübt und haben auf Anhieb gewonnen. Danach haben wir das Ganze ernsthaft betrieben."

Inzwischen kann Conteh, der den Künstlernamen P-Soul trägt, vom Tanzen leben: Seine Crew hat TV-Auftritte, wird für Promoshows oder Theaterprojekte gebucht und dreht Werbespots. Das liegt auch daran, dass Streetdance inzwischen Mainstream ist, erklärt Conteh: "Die Wertschätzung für Streetdance ist total gestiegen, auch weil Hip-Hop im Kommerz angekommen ist."

"Wir wollen das Ding holen!"

Seinen Tanzpartner für Juste Debout, Franklyn Kakyire (Künstlername: Slunch), kennt er seit etwa zwei Jahren. Die beiden traten unabhängig voneinander bei Wettbewerben an, im vergangenen Jahr jammten sie in einer Wettbewerbspause zum ersten Mal zusammen. "Wir hatten irgendwie coole Energie", erinnert sich Conteh.

Externer Inhalt Externen Inhalt von Youtube anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Youtube. Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von Youtube zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Youtube. Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. Youtube-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts

Es folgte der erste gemeinsame Battle, bei dem sie gleich unter die ersten vier von über 100 Teilnehmern kamen. "Und das, obwohl wir immer nur zwischen Tür und Angel trainieren konnten", freut sich Conteh, denn sein Partner Slunch wohnt in Hamburg. "Ich bin mit dem ICE hochgefahren, wir haben trainiert, nachts bin ich wieder zurückgefahren", erzählt er.

Die Mühen haben sich offenbar gelohnt: Im Januar gewannen sie einen Juste-Debout-Vorentscheid in Südkorea. Am Wochenende stehen sie nun vor rund 11.000 Zuschauern auf der Tanzbühne des Stadions von Bercy und wollen auch hier ins Finale - mindestens: "Ich glaube, wir werden durchdrehen", sagt Conteh. "Aber wir sind megavorbereitet. Wir wollen das Ding holen!"

Tanzen für die nächste Generation

Wie auch immer Juste Debout für die beiden ausgeht: Conteh arbeitet weiter an seinen langfristigen Zielen. "Wir wollen mit 1st Cut ein eigenes Studio eröffnen", sagt er. Mal etwas ganz anderes zu machen, sei keine Option: "Tanzen ist ein Teil von mir. Es hat mich um die halbe Welt geführt und ich habe darüber tolle Menschen getroffen."

Auch über das Leben habe er viel gelernt: "In künstlerischer Hinsicht ist Tanzen für mich ein Ausdruck von Freiheit", betont er, "eine Art Poesie mit dem Körper." Und das will er an die nächste Generation weitergeben.

Weitere Informationen Was ist Streetdance? Streetdance ist der Überbegriff für alle Tanzarten, die auf der Straße entstanden sind. Die Anfänge reichen bis in die späten 1960er Jahre zurück. Breakdance enthält dabei teils spektakuläre akrobatische Elemente, zum Beispiel Rotieren auf dem Kopf. Die Varianten Locking, Popping, House und Hip-Hop werden überwiegend aufrecht getanzt.

ist der Überbegriff für alle Tanzarten, die auf der Straße entstanden sind. Die Anfänge reichen bis in die späten 1960er Jahre zurück. Breakdance enthält dabei teils spektakuläre akrobatische Elemente, zum Beispiel Rotieren auf dem Kopf. Die Varianten Locking, Popping, House und Hip-Hop werden überwiegend aufrecht getanzt. Juste Debout (frz. für "nur stehen") fand 2002 erstmals in Frankreich statt und ist inzwischen das weltweit größte Festival für Streetdance. Es werden Wettbewerbe in mehreren Kategorien ausgetragen. Seit 2006 gibt es internationale Vorrunden, die Gewinner treffen sich zu den Finals in Paris. In den Vorrunden kann jeder mitmachen, Zweierteams tanzen alleine vor. Ab dem Viertelfinale urteilt eine Jury in einem K.O.-System über je zwei Zweierteams, die sich in so genannten Battles gegenüberstehen und abwechselnd dran sind. Getanzt wird in einer Mischung aus Stil und Improvisation, Kriterien sind unter anderem Originalität und Körpersprache. Ende der weiteren Informationen

Sendung: hessenschau, 28.2.2019, 19.30 Uhr