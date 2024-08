April Art: hessische Band rockt Wacken

Das Quartett aus Neu-Anspach spielt in diesem Jahr zum ersten Mal auf einem der größten Heavy-Metal-Festivals der Welt, dem Wacken Open Air in Schleswig-Holstein. Mit neuem Sound und ihren typischen roten Outfits haben sich die Newcomer einen Platz inmitten des Who is Who der internationalen Metalszene gesichert.

April Art spielen am Freitag, den 2. August um 18.30 Uhr, auf der "Wasteland Stage" des Festivals.