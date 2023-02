Im Streit um einen Auftritt der russischen Sängerin Anna Netrebko bei den Maifestspielen ist der Magistrat der Stadt Wiesbaden in seiner Sitzung am Dienstag nur vorsichtig auf Distanz zum Staatstheater und Intendant Uwe Eric Laufenberg gegangen. Er entschied am Dienstag, weder zu dem Konzert noch zum anschließenden "Meet and greet" mit Netrebko städtische Vertreter zu entsenden.

Zur Eröffnung der Festspiele werde Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende (SPD) aber sprechen, hieß es auf Anfrage des hr. Auch den Empfang für den Förderkreis der Maifestspiele werde es geben. Einen offiziellen Magistratsbeschluss gab es dazu nicht.