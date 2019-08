Regisseur Wim Wenders wird die Laudatio auf den diesjährigen Friedenspreisträger Sebastiao Salgado halten.

Das gab der Börsenverein des Deutschen Buchhandels am Dienstag bekannt. Der 75-jährige brasilianische Fotograf Salgado erhält die Auszeichnung am 20. Oktober in der Frankfurter Paulskirche.