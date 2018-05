Am Wochenende findet in Frankfurt der "größte Club der Welt", der World Club Dome (WCD) statt.

Am Wochenende findet in Frankfurt der "größte Club der Welt", der World Club Dome (WCD) statt. Bild © Niclas Ruehl

Drei Tage, hunderte DJs und hunderttausende Gäste: Ab Freitag lädt wieder der "größte Club der Welt" zur Massen-Party in Frankfurt ein. Der Veranstalter bescheinigt sich beides: Größenwahn und unternehmerische Verantwortung.

Die Massen in Ekstase - so soll es werden am Wochenende in Frankfurt. Der World Club Dome (WCD) in der Comerzbank-Arena zieht an drei Tagen vermutlich mehr als 140.000 Besucher an. Damit ist er laut Eigenwerbung der "größte Club der Welt", gespielt wird elektronische Musik in allen Facetten.

Vom Schüler, der vor der Bühne rumhüpft, bis hin zum Manager, der in seine mahagonivertäfelte VIP-Lounge Geschäftspartner zum gepflegten Feiern einlädt: Alle Partywütigen sollen sich angesprochen fühlen. Kein Problem für einen wie Bernd Breiter, für den Größenwahn kein Schimpfwort ist.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

hessenschau.de: Was ist der World Club Dome?

Bernd Breiter: Der World Club Dome ist der größte Club der Welt, der für drei Tage erbaut wird mit der Idee, dass wir ein Clubjahr von 365 Tagen auf ein Wochenende komprimieren. Und das beziehe ich auf das Line-Up, auf das Gefühl und auf die Anzahl der Gäste. Der WCD versteht sich als Gemisch verschiedener Gesellschaftsschichten. Und die vielen Promis, die kommen, bilden dann das Salz in der Suppe.

hessenschau.de: 2013 fing es an, auch schon nicht klein, mit 25.000 Gästen, 100 DJs, zehn Bühnen, die Veranstaltung dauerte einen Tag. 2018 dauert der World Club Dome drei Tage und lockt schon bereits sechsmal so viele Gäste. Denken Sie gerne groß?

Bernd Breiter: Ich glaube eher, dass wir anders denken und daraus eine Faszination erfolgt, die den Nerv der Zeit trifft. Wir hatten vor sechs Jahren keinen festen Plan, wie wir wachsen wollen. Aber meine Vision war schon, eines Tages aus dem Stadion, diesem riesigen Colosseum, den größten Club der Welt zu machen. Und es war von Anfang an klar, dass wir die immensen Dimensionen dieses Stadions mit Zehntausenden füllen müssen, damit das da drin nicht leer aussieht. Wir haben alles auf eine Karte gesetzt und losgelegt. Und jetzt sind wir eben da, wo wir heute sind.

Weitere Informationen World Club Dome 2018 in Zahlen 120 Sattelschlepper liefern die Technik in die Commerzbank-Arena. 8.000 Quadratmeter Bühnenfläche und 2.000 Quadratmeter LED-Fläche wurden aufgebaut.



50 Kilometer Kabel ziehen sich durch den Bereich der Hauptbühne. Weitere 48 Kilometer Kabel wurden für die Stromversorgung des gesamten Stadionareals verlegt. Insgesamt wurden 1.498 Stromanschlüsse installiert.



Rund 2.500 Scheinwerfer erleuchten das Areal, allein 1.800.000 Watt Musikleistung beschallen den Hauptbereich. Insgesamt werden 2.800.00 Watt Musikleistung das ganze Frankfurter Stadionareal beschallen.



2,5 Tonnen Special Effects wurden aufgebaut, darunter 40 Flammensäulen, eine 150 Meter lange Feuerwand sowie 300 kg Konfetti und Luftschlangen.



Erwartet werden an drei Tagen über 140.000 Gäste, die von über 200 DJs bespielt werden.



Präsentiert wird der World Club Dome von YOU FM. Ende der weiteren Informationen

hessenschau.de: Was ist Ihre Vision? Künstlerisch und unternehmerisch?

Bernd Breiter: Unternehmerisch – ganz klar, wir wollen mit unseren Ideen finanziell Erfolg haben. Aber das folgt aus der künstlerischen Vision: Wir wollen Dinge tun, die nicht alltäglich sind. Mit dem World Club Dome – in diesem Jahr noch mit der Hollywood-Edition – haben wir Dinge erschaffen, die einmalig sind. Ich war noch nie ein Freund von normalen Festivals.

hessenschau.de: Sie haben über 200 DJs, Acts und Künstler. Nach welchen Kriterien habe Sie das Line-Up zusammengestellt?

Bernd Breiter: Wir wollen jedem Gast eine Zeitreise durch die elektronische Musik ermöglichen - und das durch alle Genres hindurch: House mit Robin Schulz oder Alle Farben, Trap Music, Hard Style, Electronic Dance Music (EDM) oder auch Pop oder eben Techno mit Sven Väth oder Solomon. Unsere Vision ist, das alles zusammenzufassen.

hessenschau.de: Wie wollen Sie die denn alle unter einen Hut bringen?

Bernd Breiter: Das ist nicht einfach, weil die Leute, die diese Stile hören, sehr unterschiedlich sind. Aber wir sehen, dass das immer mehr zusammen wächst. Die Energie, und was wir da an Technik auffahren und diese Massen und diese Größe – das ist so outstanding, das muss man einfach erleben. Und das wollen immer mehr Gäste, unabhängig, welchen Musikstil sie bevorzugen. Ob Radio-Musik oder Underground-Ibiza-Sound – die Leute können zusammen feiern, oder jeder sucht sich eben seine Area bei uns. Es ist alles da. Und den Leuten ist es einfach das Wichtigste, dabei zu sein.

Er hat die "verrückten Ideen" und sie setzt sie um: World Club Dome-Veranstalter Bernd und Carina Breiter. Bild © Big City Beats

hessenschau.de: Ihre Frau arbeitet auch im Unternehmen. Wie sind die Rollen verteilt?

Bernd Breiter: Meine Frau muss den crazy Mist umsetzen, den ich mir ausdenke. So funktioniert das bei uns. So wie "Zero Gravity", wo wir den ersten Club in der Schwerelosigkeit mit der ESA gebaut haben. Das sind so Ideen, die kommen mir, und ich versuche dann andere, wie etwa die ESA oder die Fraport, dafür zu begeistern. Wenn mir das gelingt und es dann um die technische Umsetzung und die Organisation geht, dann kommt meine Frau ins Spiel. Sie hat ein wahnsinniges Know-How und so funktioniert unser Team: Ich habe die Idee, sie die Umsetzungsgabe.

hessenschau.de: Zu der eigentlichen Party kamen über die Jahre eine Winter-Edition, ein Ableger in Südkorea, eine Kreuzfahrt, ein Party-ICE und ein Party-Flugzeug hinzu. Was kommt als nächstes?

Bernd Breiter: Ideen haben wir genug, und es sind ein paar Sachen in der Pipeline, die wirklich atemberaubend sind. Nach dem Club in der Schwerelosigkeit haben ja alle schon vermutet, dass wir jetzt völlig durchdrehen. Aber wir haben mit der Aktion eine Milliarde Menschen erreicht. Das gibt uns enorme Energie, da weiter zu machen. Unser Job ist es eben nicht, dauernd nur auf die Bilanzen und die Sicherheit zu schauen. Wenn wir diese verrückten Ideen nicht mehr hätten, würden wir ja unsere Identität verlieren.

hessenschau.de: Größenwahnsinn ist kein Schimpfwort für Sie?

Bernd Breiter: Nein, überhaupt nicht. Ein bisschen Größenwahn treibt uns ja an, Dinge auf ihre Machbarkeit abzuklopfen. Wenn man immer nur das macht, was jeder kann und nie Grenzen hinterfragt, dann kommt eben auch nichts Besonderes dabei rum. Sicher ist aber: Unsere Umsetzung machen wir dann nicht im Wahn, sondern mit sehr klarem Kopf. Wir sind ein solides Unternehmen, und im Übrigen müssen wir alle Aktionen ja auch genehmigt bekommen. Das hat sehr viel mit Verantwortung zu tun. Wären wir nur Filous, würden die großen Unternehmen wie etwa die Fraport auch nicht mit uns zusammenarbeiten.

Der World Club Dome lockt am Wochenende wieder über 100.000 Menschen in die Commerzbank-Arena. Bild © Stijn de Grauwe

hessenschau.de: Der World Club Dome scheint ein Selbstläufer zu sein. Doch wie groß ist Ihr unternehmerisches Risiko, was könnte ihnen die Party verhageln?

Bernd Breiter: Jede Veranstaltung hat einen Faktor X, den man nicht planen kann. Auf jeden Fall sind wir gut versichert, etwa gegen Unwetter. Unser Management ist in allen Bereichen hochprofessionell, und wir arbeiten immer sehr eng mit allen Behörden zusammen. Und von wegen Hagel: Danach sieht es im Rhein-Main-Gebiet ja gerade nicht aus, dem Wetterbericht zufolge.

hessenschau.de: Frankfurt ist weltbekannt für elektronische Musik und DJ-Stars. Wie hat sich die Präsenz dieser Frankfurter DJ-Größen beim WCD in den Jahren verändert? 2013 spielte etwa Sven Väth im Nachmittagsprogramm...

Bernd Breiter: Mittlerweile haben wir die Poolsession mit einem komplett eigenen Bereich, wo etwa der Sven Väth oder Solomon einfach perfekt hinpassen. Die Frankfurter Größen, besonderes Sven sind nach wie vor State of t e Art. Unsere Bühne "Frankfurter Berg" im Bereich der Pool-Area gibt genau diesen Frankfurter Lokal-DJs eine eigene Bühne.

hessenschau.de: Sie sind selbst Produzent, haben den Radiosender "Big City Beats" gegründet. Wie nehmen Sie die Entwicklung im Rhein-Main-Gebiet in puncto Clubs und Partykultur wahr?

Bernd Breiter: Es ist ein wenig mau geworden, was etwa neue Acts aus Frankfurt angeht. Aber es gibt nach dem Clubsterben jetzt auch wieder einige tolle kleine Clubs und Veranstalter aus dem Rhein-Main-Gebiet, die sich neue Communities herausarbeiten. An die alten Jahre kann man natürlich nicht anknüpfen, da braucht man sich keinen Illusionen hinzugeben. Das Umfeld und auch die Leute haben sich stark verändert. Damals gab es diese Musik eben nur in den Clubs. Heute ist alles über das Internet, spotify oder youtube immer verfügbar, jeder kann sich seine Musik suchen und sie auch finden. Und auch neue Leute kann man über das Internet kennen lernen und nicht mehr nur, wenn man raus in die Clubs geht. Alles ist verfügbar.

hessenschau.de: Gehen Sie und Ihre Frau selbst gerne noch feiern? Wo erleben Sie gutes Clubbing?

Bernd Breiter: Ich bin generell gar nicht so der Club-Typ, der bis morgens früh auf der Tanzfläche steht. Aber das "Dorian Gray" im Flughafen Frankfurt in den 1990er-Jahren und diese besondere Atmosphäre dort habe ich erlebt, und das hat mich dann einfach nicht mehr losgelassen. Und das vermisse ich auch in der Tat heute. Und genau da möchten wir mit dem World Club Dome ja auch ansetzen, auch wenn es so riesig ist: Wir haben es geschafft, uns eine eigene Identität zu erschaffen und nicht 08/15-Mainstream zu sein.

Das Interview führte Katrin Kimpel.