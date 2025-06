Hanau-Überlebender initiiert offenen Brief gegen Gaza-Krieg

Rund 50 Persönlichkeiten aus Kultur, Politik, Wissenschaft und Gesellschaft haben einen offenen Brief an die Bundesregierung geschickt. Der Initiator des Briefs ist Said Etris Hashemi, der beim rassistischen Anschlag von Hanau am 19. Februar 2020 schwer verletzt wurde.

In dem Brief, der dem hr vorliegt und in der Nacht zum Mittwoch (3./ 4.6.) an Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), die Bundesregierung und den Deutschen Bundestag geschickt wurde, fordern die Unterzeichnenden "eine menschenrechtsbasierte Nahost-Politik" am Beispiel anderer Länder wie Spanien oder Kanada, "um weiteres Leid der Zivilbevölkerung zu verhindern". Kurzum: Sie fordern eine Positionierung Deutschlands im Nahost-Konflikt.

Die Generalsekretärin von Amnesty International Deutschland, Julia Duchrow, Tatort-Schauspieler Edin Hasanović, Comedian Kurt Krömer, Komikerin und Aktivistin Enissa Amani sowie der Gründer von Pro Asyl, Jürgen Micksch und Klimaaktivistin Luisa Neubauer sind einige der Erstunterzeichnenden.