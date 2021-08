Das Filmfestival goEast zeigt vom 1.-3. September in Wiesbaden drei mittel- und osteuropäische Filme, die ursprünglich für das Festival im April ausgewählt waren und nun auch auf der großen Leinwand zu sehen sind. Den Auftakt macht die Schwarze Komödie "Yellow Cat" von Adilkhan Yerzhanov: Ein Ex Sträfling versucht, in den Bergen seiner kasachischen Heimat ein Kino zu eröffnen.