Der deutsche Rap muss sich offenbar keine Sorgen um seinen Nachwuchs machen. Der zehnjährige Artur aus Osthessen erklimmt mit seinem Musikvideo "Papa meiner Freundin" die YouTube-Charts. Zigtausenden gefällt das.

Externer Inhalt Externen Inhalt von Youtube anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Youtube. Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Externe Inhalte von Youtube zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Youtube. Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. Youtube-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts

Der durchschnittliche Zehnjährige schlägt sich vermutlich mit so einigen Dingen herum: dem ersten Smartphone, Schulgeometrie, der Spielkonsole des älteren Bruders und der ewigen Frage "Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi?". Dass ein misstrauisch-schlechtgelaunter Schwiegervater in spe dazu gehören kann, ist seit Neuem auch bekannt. Dafür sorgt Artur aus Burghaun (Fulda) mit seinem Musikvideo "Papa meiner Freundin". Und das ziemlich erfolgreich.

Über 80.000 Klicks in drei Tagen

Am vergangenen Freitag hochgeladen, verbuchte das Video auf YouTube bis Montagmorgen bereits über 83.000 Abrufe. Zwischenzeitlich tauchte der Osthesse auch in den deutschen YouTube-Trends auf. Für all diejenigen, die damit nichts anfangen können: Das ist so etwas wie das Fieberthermometer der Internet-Videos. Wer dort gelistet wird, kann sich der Gunst seiner Groupies gewiss sein.

Doch die will Artur - im echten Leben Fünftklässler der Jahnschule in Hünfeld - ja gar nicht. Sein Ziel ist und bleibt "das schönste Mädchen der Welt", um das er im gut vierminütigen Clip kämpft. Besser gesagt: um den Segen ihres Vaters. "Bitte Mister, ja es ist mir sauwichtig. Sie müssen mir glauben, ich lieb' Ihre Tochter aufrichtig", rappt der Zehnjährige.

Bundesweites Raprojekt entdeckt Osthessen

Das Video entstand im Rahmen des bundesweiten Projekts "Von der Straße ins Studio" , das von Rappern wie dem Offenbacher Haftbefehl oder Eko Fresh sowie dem bundesweiten Netzwerk "Schule machen ohne Gewalt" (Smog) unterstützt wird. Das Projekt soll die Kreativität Jugendlicher fördern und alternative Wege zur Konfliktbewältigung aufzeigen. Artur sagte dem Portal Osthessen-News , das zunächst über sein Video berichtete: "Ich hätte niemals damit gerechnet, dass mein Song so gut bei den Menschen ankommt. Ich bin allen sehr dankbar, die meinen Song so unterstützen."

So erfolgreich der "Papa meiner Freundin" auf YouTube ist, so misslungen sind im Musikvideo die Versuche des Zehnjährigen, den Vater seiner Angebeteten von sich zu überzeugen. Am Ende scheint die Situation gar zu eskalieren, als Artur dem alten Herrn im Restaurant eine Ladung Wasser quer über den Tisch ins Gesicht prustet. Ob es dennoch ein Happy End für die junge Liebe gibt? Wenn nicht, dann wartet zuhause immer noch die Playstation auf den kleinen Herzensbrecher.