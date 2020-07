Das 70-jährige Bestehen des Zentralrats der Juden wird wegen der Corona-Pandemie mit digitalen Formaten gefeiert.

Das kündigte der Zentralrat am Dienstag an. Den Start mache eine Podcast-Reihe mit dem Titel "Schon immer Tachles". In der ersten Folge an diesem Donnerstag macht Zentralratspräsident Josef Schuster den Auftakt. Der Zentralrat wurde am 19. Juli 1950 in Frankfurt gegründet.