Ein NPD-Plakat zur Kommunalwahl 2016 in Büdingen. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Spitze der NPD macht Wahlkampf in Altenstadt

100 Teilnehmer in Bürgerhaus

In Mittelhessen hat die rechtsextreme NPD noch einige Mandate in Kommunalparlamenten. Um sie zu verteidigen, reist die Parteiführung kurz vor der Wahl in die Wetterau. 100 Teilnehmer wurden trotz Corona angemeldet.

Knapp zwei Wochen vor der Kommunalwahl in Hessen am 14. März rührt die NPD noch einmal die Werbetrommel. Die rechtsextreme Partei hat für Samstag mehrere ihrer Spitzenfunktionäre nach Altenstadt in die Wetterau geladen und insgesamt 100 Teilnehmer angemeldet.

In der Altenstadthalle sollen von 15 Uhr an der NPD-Bundesvorsitzende Frank Franz und sein Vorgänger Udo Voigt sprechen. Gastgeber sind der NPD-Landesvorsitzende Daniel Lachmann sowie Stefan Jagsch, der 2019 international Schlagzeilen machte. Ihm war der Coup gelungen, im Ortsteil Waldsiedlung mit den Stimmen von CDU, SPD und FDP zum Ortsvorsteher gewählt zu werden. Nach viel Kritik wählte das Gremium Jagsch nach sechs Wochen wieder ab.

Knapp 100 Teilnehmer angemeldet

Bei den knapp 100 angemeldeten Teilnehmer dürfte es sich hauptsächlich um NPD-Mitglieder und Sympathisanten handeln, teilte Stefan Sommer, Leiter des städtischen Ordnungsamtes auf Anfrage mit.

Eine Teilnahme sei jedoch nur mit vorheriger Registrierung erlaubt – dies sei auch dem Corona-Hygienekonzept der Veranstaltung geschuldet. Es werde kontrolliert, ob alle einen Mund-Nasen-Schutz tragen und die 1,5-Meter Abstandsregelung einhalten.

Für den NPD-Landesverband heißt es bei der Kommunalwahl, die Mandate in den Kreistagen der Wetterau und des Lahn-Dill-Kreises sowie in den Stadtparlamenten von Altenstadt, Wetzlar, Büdingen und Leun zu verteidigen. Dort hatten die Rechtsextremen bei der Kommunalwahl 2016 teilweise mehr als zehn Prozent der Stimmen geholt.

Gegenkundgebung vor der Veranstaltungshalle

Die Antifaschistische Bildungsinitiative Friedberg hat für den Samstag von 13 bis 15 Uhr zu einer Gegenkundgebung auf einem Parkplatz vor der Altenstadthalle aufgerufen. Hier erwartet das Ordnungsamt rund 150 Menschen, für die ebenfalls die Corona-Hygieneregeln gelten.

Einsatzkräfte der Polizei Mittelhessen seien für die Begleitung der Kundgebung abgestellt. Mit großen Ausschreitungen rechne man aber nicht, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelhessen dem hr.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 27.02.2021, 19:30 Uhr