Kinder in Dorfteich ertrunken - Ex-Bürgermeister erneut vor Gericht

Ist ein Bürgermeister verantwortlich, wenn in seiner Gemeinde ein Teich nicht ausreichend gesichert ist und Kinder darin ertrinken? Genau das ist 2016 in Neukirchen (Schwalm-Eder) passiert: Drei Geschwister ertranken damals in einem Löschteich.

Der Prozess gegen den damaligen Bürgermeister Klemens Olbrich (CDU) wird am Mittwoch neu aufgerollt. Vor dem Landgericht in Marburg geht es erneut um die Frage seiner Mitschuld am Tod der Kinder. In erster Instanz hatte das Amtsgericht Schwalmstadt Olbrich im Februar 2020 wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen zu einer Geldstrafe von 4.000 Euro verurteilt.