Tanzdemos gegen Gewalt an Frauen

Friedlich, singend und tanzend gegen die Gewalt an Frauen demonstrieren - das passiert heute wieder bei der weltweiten Tanzdemo "One Billion Rising". Auch in vielen hessischen Städten wollen Frauen mitmachen. In Marburg ist zum Beispiel das Gymnasium Philippinum wieder dabei, getanzt wird um 12 Uhr vor der Schule. In Hanau hat das Frauenbüro den Tanz-Flashmob organisiert, los geht es um 16 Uhr am Marktplatz. In Frankfurt wird die Aktion von einem breiten Bündnis getragen, rund 300 Teilnehmende werden ab 17 Uhr an der Hauptwache erwartet. In Fulda wird um 13 Uhr auf dem Universitätsplatz getanzt, in Kassel um 15.30 Uhr auf dem Königsplatz, in Lauterbach (Vogelsberg) um 16 Uhr vor der Kirche und und und.

Falls Sie jetzt mitmachen wollen, aber die Choreografie zu dem Tanz "Brake the Chains" noch nicht ganz drauf haben: Hier geht es zum Tanzvideo auf Youtube.

Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version war der Beginn der Aktion an der Frankfurter Hauptwache mit 14 Uhr angegeben, sie fängt aber erst um 17 Uhr. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.