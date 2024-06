Gedenkveranstaltung mit Schweigeminute in Heppenheim

Nach dem Tod des bei dem Messerangriff in Mannheim schwer verletzten Polizisten findet in Heppenheim (Bergstraße) heute um 12 Uhr am Mittag eine Gedenkveranstaltung vor dem Landratsamt statt. Dazu laden die Kreisverwaltung Bergstraße, die Stadt Heppenheim und die Polizei ein.

Es ist in Zusammenarbeit mit Einsatzkräften eine Schweigeminute für den verstorbenen Polizisten geplant. Seit gestern ist am Heppenheimer Rathaus und am Landratsamt zudem Trauerbeflaggung zu sehen. Der 25 Jahre alte mutmaßliche Messerangreifer wohnt in Heppenheim.

Er hatte dem 29 Jahre alten Beamten am vergangenen Freitag in Mannheim nach Angaben der Staatsanwaltschaft Karlsruhe mit einem Messer mehrmals in den Kopf gestochen. Der Polizist starb am Sonntag an seinen schweren Verletzungen. Der mutmaßliche Täter liegt weiterhin im Krankenhaus.