München lässt Roger Waters auftreten

In Frankfurt wird seit Wochen um das Roger Waters-Konzert am 28. Mai gestritten, in München ist jetzt eine Entscheidung gefallen: Einem Bericht der Süddeutschen Zeitung zufolge wird die Stadt München das Konzert von Roger Waters am 21. Mai in der Olympiahalle nicht verbieten. Eine Kündigung des Vertrags durch die städtische Olympiapark München GmbH (OMG) sei rechtlich nicht zulässig.

Hintergrund sei ein Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs, bestätigt durch das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Demnach darf eine Kommune auch BDS-nahen Personen den Zutritt zu ihren öffentlichen Räumen nicht verweigern, wenn die Veranstaltung der Widmung des Veranstaltungsorts nicht entgegensteht. Die Olympiahalle ist in ihrem Zweck Konzerten eindeutig gewidmet. Der Auftritt von Waters ist wegen dessen Nähe zur Israel-Boykottbewegung BDS und wegen seiner Äußerungen zum Krieg in der Ukraine politisch umstritten.

Die Stadtpolitik will nach Angaben der Süddeutschen Zeitung mit deutlichen Zeichen der Solidarität für Jüdinnen und Juden, aber auch für die Menschen in der Ukraine reagieren und den Olympiapark am Tag des Konzerts eventuell entsprechend beflaggen. Auch in Frankfurt ist eine Kündigung des Vertrags mit dem Waters-Management geplant. Dagegen will sich Waters juristisch wehren.