Hessische Fastnacht: Nachwuchs in der Bütt

Die Fastnachtssaison in Hessen steuert langsam auf ihren Höhepunkt zu - in knapp zwei Wochen ist Rosenmontag. Vorher wird regelmäßig in den Sitzungssälen gefeiert. Doch die Vereine klagen: Es fehlt der Nachwuchs in der Bütt - auch wegen der Corona-Einschränkungen der letzten Jahre.

Einige junge Menschen aus Hessen steigen trotzdem aus Überzeugung und mit viel Spaß in die Bütt - drei von ihnen haben uns erzählt, was sie an den Auftritten reizt.