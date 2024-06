Gießener nach sechs Jahren aus türkischer Haft entlassen

Ein 35-Jähriger aus Gießen ist nach mehr als sechs Jahren Haft in der Türkei aus dem Gefängnis entlassen worden. Patrick K. habe das Gefängnis in Ankara am Sonntag verlassen und befinde sich in Abschiebehaft, sagte seine Anwältin gestern der Nachrichtenagentur dpa. Er habe seine Ende 2018 verhängte Haftstrafe wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation abgesessen. Morgen soll er nach Deutschland fliegen. Dem ARD-Studio in Istanbul sagte er gestern, er sei glücklich und habe bereits mit seiner Mutter telefoniert.

Der damals 29-Jährige war türkischen Angaben zufolge im März 2018 im Grenzgebiet zu Syrien in einer militärischen Sperrzone festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft hatte ihm vorgeworfen, sich der Kurdenmiliz YPG in Syrien anschließen zu wollen. Diese gilt in der Türkei wie die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK als Terrororganisation. Im Oktober desselben Jahres wurde ihm wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation zu mehr als sechs Jahren Haft verurteilt. Nach Angaben seiner Familie war er nur zum Wandern in der Türkei.