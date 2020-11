Gebäude in orange zum Tag gegen Gewalt an Frauen

Heute ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen.

Wenn die Sonne heute untergeht, werden die Scheinwerfer eingeschaltet: Rathäuser, Kirchen und Brücken sollen ab 17 Uhr orange leuchten, darunter zum Beispiel das Foyer des Polizeipräsidiums in Frankfurt, der Landtag in Wiesbaden oder auch das Funkhaus des Hessischen Rundfunks. Mit dem "Orange Day" soll ein Zeichen gesetzt werden, gegen Gewalt an Frauen und Mädchen.

In Frankfurt ist außerdem eine Menschenkette geplant, ab 16 Uhr am südlichen Mainufer in Höhe des Eisernen Stegs, in Corona-Zeiten mit Abstandsbändern und Masken - auch die sind orange, passend zum Aktionstag.