Gedenkfahrt für getötete Radfahrer in Frankfurt

Seit Jahren bemüht sich die Stadt Frankfurt, die Radweginfrastruktur sicherer zu gestalten. Dennoch gibt es jedes Jahr Unfälle, bei denen Fahrradfahrer schwer oder gar tödlich verletzt werden. Im vergangenen Jahr sind nach Angaben des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) Frankfurt drei Radfahrende bei Unfällen im Straßenverkehr ums Leben gekommen.

Mit der Gedenkfahrt "Ride of Silence" in Frankfurt soll darauf aufmerksam gemacht werden. Treffpunkt ist morgen Abend um 18 Uhr an der Alten Oper. Die Fahrt wird etwa zwei Stunden dauern und gegen 20 Uhr wieder an der Alten Oper enden. Die Teilnehmer radeln laut ADFC schweigend und in weiß gekleidet gemeinsam durch die Stadt und drücken auf diese Weise ihr Mitgefühl aus.

Die Route führt durch den Frankfurter Osten und Süden sowie in die Innenstadt. An fünf sogenannten Ghostbikes werden kurze Stopps eingelegt, Infos zum Unfallgeschehen vorgetragen und der Opfer mit einer Schweigeminute gedacht.