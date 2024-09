Frankfurt fühlt sich bei Drogenkonsumräumen allein gelassen

30 Jahre nach der Eröffnung des ersten offiziellen Drogenkonsumraums in Deutschland fühlt sich Frankfurt allein gelassen: In der Hälfte aller Bundesländer gibt es keine solchen Angebote, in Hessen keine weiteren. "Frankfurt leistet Drogenhilfe für ganz Hessen und halb Bayern", sagt die zuständige Dezernentin Elke Voitl (Grüne).

Während die Träger der Konsumräume von einer Erfolgsgeschichte sprechen, halten andere den "Frankfurter Weg" für gescheitert. Was die Befürworter anführen: Die Zahl der Drogentoten in der Stadt sank von 147 im Jahr 1991 auf 20 im Jahr 2022. Bundesweit stieg die Zahl. Voitl will das Angebot aber anpassen - denn die Drogenszene sei heute eine andere. "Der Suchtdruck ist höher." Das Problem heiße Crack. Die Stadt suche derzeit eine Immobilie für ein Integriertes Drogen- und Suchthilfezentrum mit einem Innenhof für den Crack-Konsum.