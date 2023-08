Elf neue Trinkbrunnen in Darmstadt

Die Sommer werden heißer in Deutschland - gerade in den Innenstädten heizt es sich auf. In Darmstadt sollen deshalb elf neue Trinkbrunnen Abhilfe schaffen. An belebten Plätzen wie dem Luisenplatz, dem Marktplatz und auf der Mathildenhöhe sollen sie an heißen Tagen zwischen April und Oktober für Erfrischung sorgen. Vier Brunnen gibt es im Darmstädter Stadtgebiet schon, von denen allerdings nur zwei funktionieren. Bis 2025 will die Stadt elf weitere Trinkbrunnen an öffentlichen Orten aufstellen. Sie sind laut Umweltdezernent Michael Kolmer (Grüne) "Teil der Klimaanpassungs- und Hitzeschutzstrategie" der Stadt.