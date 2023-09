Antikriegstag und Katastrophenschutzübungen

Eine lange Liste an Events aus Sport und Kultur gab es ja schon - es reicht aber noch nicht. Heute - am Antikriegstag - findet in Wiesbaden ein Open Air Festival am Schlachthof statt. Zu dem solidarischen Friedensfest werden auch ukrainische Künstler und Aktivisten erwartet. Weitere Kundgebungen, Reden und auch Bandauftritte gibt es unter anderem in Darmstadt, Michelstadt, Marburg und Kassel.

In Wiesbaden und in Bad König (Odenwald) wird am Samstag der Katastrophenfall geübt. In Wiesbaden kommen rund 300 Einsatzkräfte und rund 50 Fahrzeuge auf einem Sammelplatz zusammen, um geschlossen zu einer simmulierten Katastrophe in Diez (Rheinland-Pfalz) zu fahren. An einer Schule in Bad König wird ein Laborunfall simuliert. Die Übung mit rund 200 Einsatzkräften soll die Zusammenarbeit der Sicherungs- und Rettungskräfte schärfen. Mit Verkehrsbehinderungen muss morgen gerechnet werden.