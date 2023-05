Nach Verwüstung: Wieder Unterricht an Fritzlarer Schulen

In der Schule am Dom und der Schule an den Türmen in Fritzlar (Schwalm-Eder) kann heute früh wieder der reguläre Unterricht stattfinden. Unbekannte Einbrecher hatten zuvor eine Spur der Verwüstung hinterlassen und den Unterricht unmöglich gemacht. Der Landkreis und das Schulamt bestätigten am Freitag, dass die Gebäude wieder so weit hergerichtet seien, dass ein geordneter Unterricht möglich sei.

An den beiden nur etwa 300 Meter auseinander entfernten Schulen entstand ein Schaden von rund 100.000 Euro. Unklar ist weiterhin, wer hinter den Verwüstungen steckt, wie die Polizei mitteilte. Ein 18-jähriger Verdächtiger wurde vergangene Woche festgenommen.