Weniger Spargel wegen kühler Witterung

In der Spargelsaison sind in diesem Jahr nach Angaben des hessischen Bauernverbandes wegen der kühleren Witterung bislang geringere Mengen geerntet worden. Dies sei aber durchaus positiv, da es so auch keine Übermengen wie im vergangenen Jahr gebe, teilte der Verband mit. Witterungsbedingte Ernteausfälle habe es bislang nicht gegeben.

Im vergangenen Jahr waren bereits vor Saisonende Felder wegen zu großer Spargelmengen und schleppenden Absatzes aus der Produktion genommen worden. Das Mengenminus bedeutet dem Bauernverband zufolge etwas höhere Preise als im vergangenen Jahr. Dennoch laufe die Direktvermarktung an den vielen Ständen ganz gut, am Wochenende besser als unter der Woche. Ein zögerliches Kaufverhalten bei dem hochpreisigem Gemüse sei dennoch festzustellen.

Dem Umweltministerium zufolge produzierten im vergangenen Jahr in Hessen noch 100 Betriebe eine Gesamtspargelernte von knapp 8.000 Tonnen. Die Spargelsaison war in Hessen am 5. April offiziell eröffnet worden. Sie dauert traditionell bis zum "Johannistag" am 24. Juni.