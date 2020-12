Auf eine Spezi bei Niklas Süle

Jedes Jahr kehrt Fußball-Nationalspieler Niklas Süle in der Vorweihnachtszeit in seine hessische Heimat Mörfelden-Walldorf zurück. In den letzten Jahren traf man ihn dann meist in seiner Lieblingsbar in der Bahnhofstraße. Stundenlang saß er dort mit seinem Bruder Fabian an der Theke, wie er in einem Interview mit dem Magazin GQ erklärte. Und was macht ein Fußballer mit Bayern-München-Salär, wenn ihm eine Bar gefällt? Na klar, er kauft den Laden!

Seit Sommer gehört das ehemalige "Peoples" jetzt dem stämmigen Innenverteidiger, der die Bar nach der Corona-Pandemie neu eröffnen will. Ab Wiedereröffnung heißt der Schuppen dann "Forty Five" - nach der Rückennummer, die Süle einst bei Hoffenheim hatte. "Mit der Nummer ging es für mich bei der TSG richtig los", sagte Süle in dem Interview. Und jetzt ist der Fußballprofi nebenbei auch noch Wirt: "Mit jedem Getränk dort wuchs der Kultstatus der Bar für uns. Aus Bargesprächen entstand ein Traum." Welche Getränke er meint, ließ er aber offen. Wird wohl Spezi gewesen sein.