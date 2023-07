Mehrere Flächenbrände im Rheingau-Taunus-Kreis

Hitze, Trockenheit - und Waldbrände: Nicht nur in Butzbach ist die Feuerwehr deshalb im Einsatz. Im Rheingau-Taunus-Kreis hatte es bereits am Samstag an fünf Stellen auf Feldern oder im Wald gebrannt, gestern gingen erneut diverse Meldungen von Flächenbränden bei den Einsatzkräften ein.

So stand ab dem späten Vormittag ein noch nicht abgeernetetes Getreidefeld bei Waldems-Esch in Flammen, wie die Polizei berichtete. Auf einer Fläche von 10.000 Quadratmetern musste gelöscht werden, auch ein Mähdrescher geriet in Brand. Fast 20.000 Quadratmeter Fläche brannten gleichzeitig bei Idstein-Heftrich. Hier musste ein Reiterhof vorsorglich evakuiert werden. Verletzt wurden weder Menschen noch Tiere. Rund 150 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Am Abend stand dann noch ein Getreidefeld bei Bad Schwalbach-Hettenhain auf gut 20.000 Quadratmetern in Flammen. Drehende Winde erschwerten die Löscharbeiten. Ebenfalls am Abend brannte es im Wald bei Geisenheim-Johannisberg, das Feuer bekamen die Einsatzkräfte aber schnell in den Griff.