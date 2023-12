Fulda künftig sauberer: 18 Millionen für Gewässerschutz

Das Land Hessen hat 18 Millionen Euro für den Gewässerschutz an der Fulda freigegeben. Mit einer neuen Filteranlage sollen die Abwässer, die von der Stadt Kassel in den Fluss geleitet werden, besser gereinigt werden. Das fordert eine neue EU-Wasserrichtlinie, die in der kommenden Woche in Kraft treten wird.

Bisher führte das Abwasser zu einer hohen Phosphor-Belastung in dem Fluss. Diese Nährstoffeinträge wirken sich aber negativ auf Fische und andere Lebewesen im Wasser aus und verhindern so, dass ein guter ökologischer Zustand erreicht wird. Bis 2027 soll so eine deutliche Verbesserung der Wasserqualität erreicht werden.