Winteraktionen für Obdachlose

Draußen herrschen eisige Temperaturen. Die Minusgrade werden vor allem für Menschen gefährlich, die auf der Straße leben. Für die gibt's in mehreren hessischen Städten Hilfsaktionen. In Frankfurt, wo seit Ende Oktober bereits der Kältebus unterwegs ist, startet heute in der Katharinenkirche an der Hauptwache die Winteraktion. Drei Wochen lang bewirten Ehrenamtliche dort jeden Tag die Obdachlosen und Menschen mit wenig Geld. Täglich von 11.30 Uhr bis 16 Uhr werden frisch gekochte Mahlzeiten serviert. Auch ein Schläfchen im Warmen ist möglich.

In Darmstadt versorgt auch ein Kältebus Obdachlose, in Kassel gibt's warme Notfallschlafstellen in Containern. In Fulda können Bedürftige einen Hot Room aufsuchen, wo sie auch warme Mahlzeiten bekommen.