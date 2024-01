Hochwasser: Weiter kein Pegel bei höchster Meldestufe

Den zweiten Tag in Folge hat sich die Hochwasser-Lage in Hessen nicht weiter verschärft. Kein Pegelstand erreicht derzeit die höchste Meldestufe, zudem hat auch der Deutsche Wetterdienst seine regionalen Unwetterwarnungen vor ergiebigem Dauerregen aufgehoben. Am Vortag war noch das Überschreiten der dritten Meldestufe 3 in Bad Karlshafen (Kassel) erwartet worden.

Zehn Pegelstände in oder nahe Hessen überschritten am Morgen die Meldestufe 2 - besonders vom Hochwasser betroffen sind weiterhin die Ort entlang der Fulda, Lahn, Eder und Kinzig und deren Zuflüsse. Dem Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) zufolge können ab der Meldestufe 2 Keller volllaufen sowie ufernahe Gebiete überflutet werden. In Guxhagen (Schwalm-Eder) ist die Fulda in der Nacht allerdings gestiegen, sie erreicht nun die Meldestufe 2.

An Main und Rhein wird im Laufe des Tages das Überschreiten der ersten Meldestufe erwartet. Aktuell liegen rund 22 Pegelstände über der Meldestufe 1.