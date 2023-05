Razzia gegen IS-Finanzierungnetzwerk

Die Bundesanwaltschaft hat sieben mutmaßliche Unterstützer der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) festnehmen lassen. Zudem habe es heute Morgen Durchsuchungen in Hessen, Berlin, Bayern, Bremen, Baden-Württemberg, Hamburg, Rheinland-Pfalz, Thüringen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen gegeben, teilte die Karlsruher Behörde mit. Es sei dabei um ein Finanzierungsnetzwerk des IS gegangen.

Insgesamt seien Wohnungen von 14 Beschuldigten in Hessen durchsucht worden. Die Durchsuchungsmaßnahmen fanden in Frankfurt am Main, Kassel, Wiesbaden, Offenbach am Main und Darmstadt sowie in den Landkreisen Hochtaunus, Rheingau-Taunus, Offenbach sowie Groß-Gerau statt.