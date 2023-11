Lkw erfasst Fußgängerin an Ampel: 80-Jährige tot

Eine 80 Jahre alte Frau ist gestern in Frankfurt von einem Lkw erfasst worden. Dabei wurde sie so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb, wie ein Sprecher der Polizei am Abend sagte. Der Unfall ereignete sich an einer Fußgängerampel. Die 80-Jährige hatte nach ersten Erkenntnissen der Beamten die Straße überqueren wollen.