Anonyme Vorwürfe gegen Kasseler Oberbürgermeister

Anonyme Vorwürfe gegen den Kasseler Oberbürgermeister Christian Geselle (SPD) sorgen für Aufruhr im dortigen Wahlkampf. Am Wochenende tauchte ein anonymer Brief einer unbekannten Gruppe mit dem Namen "Frauen - Widerstand im Kasseler Rathaus" in den Briefkästen verschiedener Abgeordneter der Stadt auf.

Geselle wird in dem Schreiben unangemessenes Verhalten gegenüber seinen Mitarbeitern im Kasseler Rathaus vorgeworfen. Er soll sie unter Druck gesetzt und beschimpft haben. Geselle sieht in dem anonymen Brief eine Diffamierung seiner Person, üble Nachrede und Verleumdung im Wahlkampf. Deshalb hat er nun ein Disziplinarverfahren gegen sich selbst eingeleitet. Das soll Aufschluss über die Glaubwürdigkeit der Anschuldigungen bringen. Am 12. März findet in Kassel die Oberbürgermeisterwahl statt, bei der auch Geselle ins Rennen gegen eine weitere Kandidatin aus der eigenen Partei geht.