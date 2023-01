Biber in der Dill nachgewiesen

Der Biber ist zurück in der mittelhessischen Dill. Das größte heimische Nagetier kommt von der Lahn aus und baut jetzt auch wieder in deren Nebenfluss seine Dämme. Abgenagte Bäume am Dillufer in Aßlar-Werdorf, Wetzlar-Hermannstein und Herborn liefern den Beweis. In der Lahn gibt es seit 2020 vier gesicherte Biberhabitate - in der Dill war das Tier bisher noch nicht nachgewiesen worden.

Der Naturschutzbund NABU geht mittlerweile davon aus, dass mehr als 1.300 Biber in ganz Hessen leben. Der NABU freut sich über die Verbreitung des Bibers, da er mit seinen abgenagten Bäumen natürliche Lebensräume für Fische, Vögel und andere Tiere schafft. Der hessische Bauernverband dagegen befürchtet, dass wegen gefällter Bäume Felder überflutet werden und dadurch Schäden entstehen könnten. Das Regierungspräsidium Gießen beobachtet die Aktivitäten des Bibers in der Dill und will im Frühjahr prüfen, ob die Tiere nur über den Winter dort waren oder länger bleiben.