Englische Woche beim SVWW

Da mir langsam aber sich die Nachrichten ausgehen, folgt an dieser Stelle ein Blick in den Sport und auf den großen SV Wehen Wiesbaden. Die unterschätzteste Mannschaft Hessens spielt am heutigen Abend nämlich in der 3. Liga vor etwas weniger Fans als sonst: nämlich genau null. Das Team aus der Landeshauptstadt (Herzliche Grüße!), das den möglichen Sieg leider nicht auf dem Sternschnuppenmarkt begießen kann, empfängt den SV Meppen. Und wer ist in Meppen Trainer? Der Lutscher! Torsten Frings himself. Na, wenn das nix ist. Ich guck mir das an.