Erfolgreiche Einbrecher-Jagd in Hessen

Bei Schwerpunktkontrollen gegen Einbrecher hat Hessens Polizei zwischen dem 24. Oktober und 6. November mehr als 570 Straftaten und Ordnungswidrigkeiten festgestellt. 51 Menschen wurden vorläufig festgenommen, gegen vier von ihnen erging ein Haftbefehl, wie das Landeskriminalamt in Wiesbaden nun bilanzierte. In Hessen beteiligten sich knapp 1.500 Polizisten an der Aktion.

"Ein Einbruch in den eigenen vier Wänden bedeutet für viele Menschen einen gravierenden Einschnitt in die persönlichen Lebensumstände", erläuterte das LKA. Dabei mache den Opfern die Verletzung der Privatsphäre und das verloren gegangene Sicherheitsgefühl psychisch häufig mehr zu schaffen als der rein materielle Schaden. Nach dem Ende der Corona-Pandemie stiegen auch die Fallzahlen beim Wohnungseinbruch in Hessen wieder an.