Pharmaunternehmen profitieren von Krankheitswelle

Des einen Freud, des anderen Leid. In diesem Fall geht es um die Freude der Pharmaunternehmen in Deutschland. Diese haben 2022 von einer Krankheitswelle und einem ungewöhnlich hohen Krankenstand in der Bevölkerung profitiert. Waren die Erkältungs- und Grippesaisons zu Beginn der Pandemie wegen Lockdowns und Masken glimpflich verlaufen, drehte sich die Lage im vergangenen Jahr: Mit der Krankheitswelle zogen die Geschäfte der Pharmaindustrie mit rezeptfreien Medikamenten kräftig an, wie eine Umfrage der Nachrichtenagentur dpa zeigt.

Der hessische Arzneihersteller Stada berichtete beispielsweise von einer "sehr ausgeprägten Erkältungssaison", die früher als sonst begonnen habe. Der Absatz von Erkältungsprodukten in Deutschland sei im vierten Quartal um fast die Hälfte gestiegen gemessen am Vorjahr. Man beobachte in fast allen Bereichen des Portfolios an rezeptfreien Arzneien eine gestiegene Nachfrage, besonders aber bei Erkältungsmitteln wie Grippostad und Silomat, so das Unternehmen. Ganz ähnlich äußerten sich auch andere Pharmaunternehmen.