Norma-Beschäftigte streiken

Um 0.01 Uhr - unmittelbar nach Ende der Friedenspflicht - haben die Beschäftigten des Autozulieferers Norma in Maintal (Main-Kinzig) ihre Arbeit niedergelegt. Sie beteiligen sich an einem bundesweiten Streikaufruf der Gewerkschaft IG Metall. Im Laufe des Tages sind auch Streiks bei VW in Baunatal, Daimler in Kassel und ZF Luftfahrttechnik am Flughafen in Calden geplant.

Die Arbeitgeber hätten in den vergangenen Wochen nichts unversucht gelassen, um die Pandemie für ihre Interessen zu instrumentalisieren, kritisierte der Chef des Bezirks Mitte, Jörg Köhlinger. "Während die Arbeitgeber in der Pandemie mit Milliarden an Steuergeldern unterstützt werden, behaupten sie, dass es an die Beschäftigten nichts zu verteilen gibt", sagte er. Diese Haltung werde man ganz sicher nicht hinnehmen.

Der Arbeitgeberverband Gesamtmetall kritisierte die Warnstreiks als lange im Voraus geplante Aktionen, die nichts mit dem aktuellen Verhandlungsstand zu tun hätten. Die Gewerkschaft fordert für die deutschlandweit rund 3,8 Millionen Beschäftigten in der vier Prozent mehr Lohn - wo es in einem Betrieb schlecht läuft, in Form von Lohnausgleich bei einer auf vier Tage abgesenkten Arbeitszeit. Die Arbeitgeber haben bislang Lohnerhöhungen frühestens für das Jahr 2022 in Aussicht gestellt und wollen automatische Abweichungen vom Tarifniveau für schwächere Betriebe.