Neue Wurfsäcke für Wasserrettung in Frankfurt

Neon-gelbe Leinen-Beutel retten in Frankfurt ab sofort Leben. Die Feuerwehr hat neue Wurf-Säcke angeschafft, um Menschen zu helfen, die in den Main gefallen sind. In den Säcken ist eine 25 Meter lange, schwimmfähige Leine. Wenn also jemand in den Main fällt, dann werfen die Einsatzkräfte so einen Sack ins Wasser und mit der Leine kann der Mensch dann an Land gezogen werden.

Die neuen Wurfsäcke der Feuerwehr sind sogar mit Lichtern ausgestattet - eine Rettung in der Nacht ist also auch möglich, weil eine grüne LED dran befestigt ist. Wichtig sind sie vor allem bei der Fußball-Europameisterschaft, denn am Mainufer ist die Fan-Zone und das größte Public-Viewing in Hessen.